Evade Colosio definir futuro político; se reunirá con Dante

MONTERREY, NL

Cuestionado sobre las publicaciones de líder nacional emecista donde lo califica como uno de los "gallos más competitivos para ganar la Presidencia" en las elecciones del 2024, en una escueta respuesta el Edil emecista dijo que esa decisión se debe de tomar fríamente con capacidad, en familia y en equipo.

"Me buscó Delgado para platicar conmigo, probablemente no veamos en los próximos días... voy a ver cuáles son sus intenciones".

"Ser Presidente de este País es un grandísimo honor, pero también es una extraordinaria responsabilidad, y no se debe de tomar a la ligera, entonces yo no lo voy a hacer.

"Esa decisión se debe de tomar fríamente con capacidad, en familia y en equipo, y eso es lo que planeo hacer", señaló Colosio.

Al señalar que quiere ser muy respetuoso con los tiempos oficiales, el Edil dijo que dará a conocer su postura cuando arranque el proceso electoral.

En entrevista dijo que posiblemente se reuniría con Delgado en la Ciudad de México en un par de semanas.

'Se da crear partidos por negocio'.- Colosio





Aunque señaló que todos tienen derecho de tener un plataforma que los represente, el Alcalde Luis Donaldo Colosio dijo que en Nuevo León, como en el resto del País existe la práctica de crear nuevos partidos por negocio o para desestabilizar otros proyectos políticos.

"Todo mundo tiene derecho de tener una plataforma que le represente, ese es el espíritu en la creación de un nuevo partido", expuso.

"Lamentablemente la práctica en México, y aquí en Nuevo León que no es la excepción, se da crear partidos por negocio o bien para generar satélites que desestabilicen proyectos políticos de terceros.

"Trienio tras trienio vemos como los partidos que no alcanzan registro se vuelven a registrar para hacer el mismo desempeño de siempre, no para presentar una (nueva) plataforma, no estoy hablando de todos, no estoy generalizando", comentó.

El Edil consideró que se está prostituyendo la creación de los partidos políticos.