Se niega Delgado a pactar con alianza Va por México

Ciudad de México

Movimiento Ciudadano (MC) se ha resistido hasta el final a dejarse llevar por el canto aliancista de Va por México, la coalición opositora que aglutina al PAN, PRI y PRD. La cerrazón ha provocado en los últimos días rispideces entre el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, y liderazgos del partido que han hecho un llamado a revalorar la conveniencia de unirse al bloque opositor para hacer frente a Morena en las urnas en 2024, cuando se votará la Presidencia de la República y el Congreso federal. Este lunes, MC ha confirmado su distancia de Va por México y ha mostrado que seguirá una ruta propia. "Tengan la absoluta seguridad de que Movimiento Ciudadano va a participar en el proceso electoral del próximo año", ha declarado Delgado al término de un evento donde el partido presentó su plan de Gobierno para el próximo sexenio y anunció la conformación de una asociación civil que le permita promoverse en todos los Estados de cara a las elecciones. Pero la posición de MC, si bien es de blindaje ante los partidos de Va por México, representa una puerta abierta a candidaturas externas o ciudadanas, una condición útil a personalidades como la senadora Xóchitl Gálvez.

El partido naranja ha acusado señales de tensión en días recientes. Clemente Castañeda, líder de la bancada en el Senado, señaló la semana pasada que MC podría acompañar a Va por México si este postula como candidata presidencial a la senadora Gálvez, que ha catapultado las expectativas del bloque opositor. Luego, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó duramente el "camino del aislamiento" que ha seguido la dirigencia de MC. Delgado, que ya antes ha expresado su rechazo a la posibilidad de aliarse a Va por México, especialmente por la presencia del PRI (ha dicho que "con el PRI ni a la esquina"), este lunes suavizó el tono de patriarca intransigente y pidió que se le tuviera paciencia para construir una alternativa política hacia 2024. "De corazón, entiendo la ansiedad de cúpulas y biempensantes que, en su afán por detener al régimen actual, se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza", ha sostenido el dirigente ante cientos de personas reunidas en un auditorio en Ciudad de México.

Una fuente de la dirigencia de MC ha dicho a este periódico que no hay un escenario en el que el partido naranja acompañe a Va por México, aun si este postulase a Gálvez. También ha descartado la posibilidad de ir a la contienda de la mano solo del PAN o del PRD, con los que ha formado alianzas electorales en el pasado. Pero las posibilidades de que MC ponga a disposición de Gálvez su plataforma política aumentan si esta se desprendiera de Va por México, ha agregado la fuente. La senadora fue invitada al lanzamiento del plan de gobierno del partido naranja, pero no asistió. En cambio, envió un video en el que defendió la urgencia de atender a los pueblos indígenas, tomarlos en cuenta para la construcción de proyectos de infraestructura y garantizarles el acceso a educación, salud y alimentación.

Dante Delgado ha hecho notar que sus dudas respecto de Va por México y la posible postulación de Gálvez obedecen a la ausencia de mecanismos democráticos en la definición de la candidatura.

—¿Van [en MC] con Xóchitl? —le preguntaron los periodistas al dirigente.

—Primero tendría que darse un proceso. Si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar, y no se ha dado [en Va por México]. Entonces, parte de la simulación y de las viejas prácticas es esa, simular ante la sociedad —ha dicho Delgado.

MC ha convocado este lunes a cientos de personas a través de su plataforma "Mexicolectivo", que ha sido la base, hasta ahora, con la que el partido naranja ha organizado eventos en las principales urbes para elaborar su "Nueva visión de país". El documento es un diagnóstico de los problemas de México y un esbozo de soluciones en materia de salud, educación, desigualdad, medio ambiente, seguridad y combate a la corrupción. Delgado ha defendido el modelo de Mexicolectivo como una innovación frente a las "viejas formas" de hacer política encarnadas en los partidos tradicionales (aunque el dirigente no los mencionó esta vez). "En México hacen falta opciones políticas nuevas, modernas, alejadas de las viejas formas que ya fracasaron, de las formas que solo ven el poder como un medio para tener más poder o para satisfacer una necesidad de revancha", ha sostenido. "Hoy hay que [...] impulsar una alternativa que ponga los intereses del país por encima de los que solo nos han ofrecido pasado, pasado y más pasado".

LA RUTA EMECISTA

Tras la presentación del documento, un vocero de Mexicolectivo, Víctor Borrás —exfuncionario de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), y asesor de la campaña de Ricardo Anaya en 2018— anunció la creación de la organización civil Encuentro Mexelectivo A. C., que servirá de base para el proselitismo de MC en los próximos meses. Para promover su "Visión de país", se harán entrevistas, mesas redondas y foros en los Estados, con especial énfasis en aquellos nueve donde se votará por gobernador, entre ellos Ciudad de México.

La nueva organización, ha dicho Borrás, servirá como plataforma de observación electoral, pero también como mecanismo para "apoyar la búsqueda de candidaturas ciudadanas". En ese caso, se pedirá a los candidatos a los cargos que estarán en juego en 2024 que "avalen y adopten" el programa que ha sido elaborado a instancias de MC. "El próximo 2024, Mexicolectivo será el soporte determinante para los ciudadanos que buscamos un mejor país", ha afirmado el vocero.

Este mismo lunes, Va por México cerró definitivamente su plataforma electoral a los aspirantes sin partido. Delgado lo ha aprovechado y ha entrado a la disputa por el concepto de las candidaturas ciudadanas, que ha sido redituable frente al hartazgo social hacia los partidos. El líder emecista también ha abierto los brazos a los disidentes de Va por México y ha hecho una buena pesca. Los senadores del PRI Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila, que recién se separaron del grupo parlamentario en protesta contra el dirigente tricolor, Alejandro Alito Moreno, respaldaron el proyecto de gobierno de MC.

Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo por el PRI, también estuvo en el evento, acompañado de líderes locales también en desbandada. Los periodistas le preguntaron a Fayad si se iba a pasar a MC. "Pues espero que me invite a comer pronto Dante y ya les platicaremos después", dijo el exmandatario sonriendo. El arribo de los expriistas a los brazos de MC y su Mexicolectivo no es nuevo. Ya los esperaban en esas filas Francisco Labastida, excandidato presidencial del tricolor en 2000; José Narro, exsecretario de Salud del presidente Enrique Peña Nieto, e Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán. Dante Delgado sostiene así su rechazo al PRI, que no a los priistas.