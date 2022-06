Se disparan granos al subir fertilizantes

Este incremento, explicó, se ha compensado con el aumento en el precio del grano, derivado de condiciones climáticas adversas en Estados Unidos y Canadá, los principales proveedores de México, y la guerra entre Rusia y Ucrania, grandes exportadores.

"El entorno internacional está favoreciendo al productor, pero no hay un mundo perfecto. El mercado dijo ´voy a subir el precio, pero te tengo una sorpresa: también voy a subir el costo de los fertilizantes´; entonces. sí impactan los fertilizantes en 20, 25 por ciento sus costos, porque es, además, semilla, agua, mano de obra, pero el efecto fertilizante es parte del costo, y sí les pega, les baja rentabilidad", explicó.

El especialista detalló que el trigo alcanza precios récord, pues desde mediados de 2020 ha registrado un incremento de más de 130 por ciento.

"El precio del trigo el año pasado andaba en alrededor de seis mil 800 pesos (tonelada), ahorita el precio del trigo panificable anda sobre los nueve mil, nueve mil 500 pesos. El trigo cristalino, porque ahí somos exportadores, anda en ocho mil 500 pesos, el año pasado andaba en seis mil, seis mil 200 pesos", precisó.

De acuerdo con sus cifras, a mayo pasado México había adquirido 120 mil toneladas menos, como resultado de una caída en la demanda, derivada del incremento del precio del grano.

Informó que a ese mes, el País había importado 2.15 millones de toneladas de trigo, cifra menor a los 2.27 millones registrados a mayo de 2021.

Anaya advirtió que aun cuando se estima que la producción nacional de trigo aumente de 3.3 a 3.5 millones de toneladas, la baja de importaciones será mínima, y prevé que pasen de 5.4 millones de toneladas en 2021 a 5.2 millones de toneladas en 2022.

"Lo que más se importa son trigos duros, ahí somos deficitarios, México sólo está produciendo 40 por ciento de los trigos panificables y galleteros, y tenemos que importar más del 60 por ciento", dijo.

Sin embargo, descartó riesgos de abasto, porque los principales proveedores de México son sus vecinos y socios comerciales. No obstante, dijo que de prolongarse el aumento de precios, impactará la rentabilidad de las industrias panificadora y harinera, así como los costos de sus productos al consumidor.

"Seguramente las industrias están perdiendo competitividad, porque no pueden impactar los incrementos de las materias primas. Además que, cuando tú haces un producto, el trigo forma un porcentaje, no es totalmente el costo, por eso estamos viendo un impacto en la inflación, no en la proporción que han subido los costos, porque no se puede impactar totalmente los costos", reiteró.

El incremento en el costo de los fertilizantes elevó en una cuarta parte los costos de producción de trigo.