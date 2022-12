Se desata balacera tras concierto de Danny Ocean en Morelia

A unos metros, como saldo de una balacera, se halló a un hombre sin vida y al menos 8 lesionados, de acuerdo con fuentes policiales.

La balacera quedó captada en videos de usuarios donde se escuchan balazos y gritos de mujeres que corren a resguardarse.

El concierto del artista venezolano ya había concluido cuando ocurrieron los hechos por lo que la gente salía del recinto, mientras otros aún permanecían en él.

El ataque se perpetró en contra de sujetos que viajaban en camionetas, según testigos, a quienes un comando armado disparó en múltiples ocasiones.

La noticia de este suceso llegó al reguetonero, quien lamentó lo ocurrido en redes sociales.

"No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación", publicó en su cuenta de Twitter a las 00:25 horas.