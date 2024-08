AMLO revela foto de Sandra Cuevas con Calderón en Madrid

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su mañanera la fotografía del encuentro que sostuvo Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, con el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la diputada Margarita Zavala, en Madrid, España.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador calificó a Madrid como la capital hispana de la derecha en el mundo, pues destacó que en la capital española viven tres expresidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Afirmó además que Cuevas fue a ese país europeo para invitar a los Calderón a formar un nuevo partido político.

"Me llamó la atención, lo voy a decir porque si no no se entera la gente, fue la que estuvo aquí de jefa de gobierno, la señora Sandra Cuevas, fue a invitar a Calderón para formar un partido, ¿esa es la única foto que tienes? Es que hay otra. Esto es en Madrid, es que si no la gente no se entera.

"Salió una foto de Calderón en Madrid, que allá vive, yo siempre respeto mucho al pueblo de España, lo admiro, pero a las autoridades son otra cosa y la monarquía con todo respeto, es otra cosa, pero el pueblo extraordinario y como en todas partes hay regiones, pero las más conservadores es Madrid, España y ahí han ido refugiándose expresidentes", declaró.

El pasado 5 de agosto en su cuenta de X, Sandra Cuevas subió una foto con el exmandatario mexicano y su esposa en donde escribió:

"Con ánimo renovado, poco a poco construyo una auténtica opción política; me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias: mi deseo es un México seguro, productivo y feliz. agradezco a Felipe Calderón y Margarita Zavala su tiempo e instrucción", escribió en la red social.