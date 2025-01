Trágico ataque armado en San Cristóbal de las Casas

Por: El Universal

Enero 13, 2025 - 11:59 a.m.

Fueron identificados los jóvenes ejecutados por pandilleros tzotziles en la noche del domingo, como Said Sánchez, de 13 años de edad y Ángel López Sánchez, de 20 años de edad, que fueron considerados como unos muchachos "tranquilos", que se dedican a trabajar y que casi "no salían de su casa". Al momento que fueron asesinados, se dirigían a sus hogares, en la colonia La Hormiga, un asentamiento donde viven miles de tzotziles que hace más de 40 años fueron expulsados por motivos religiosos de San Juan Chamula.

José Luis Sánchez González, tío de Said contó a medios de comunicación, que trabajaba con él en un negocio de venta de ropa en las inmediaciones del mercado del centro histórico. En la tarde del domingo le lanzó la invitación para ir a cenar. Calcula que eran las 18:00 horas. "¿Vamos a cenar?", propuso José Luis, pero el joven respondió que no podía, porque se iba a su casa. "No, gracias porque me voy a mi casa". El adolescente vivía en el complejo habitacional de La Hormiga, mientras que Ángel en la Calzada Tlaxcala, a pocas calles.

Ángel tenía unos días de haber comprado una motocicleta Yamaha, en la que viajaban los jóvenes, hacia las 20:22 horas, sobre la Avenida Salomón González, cuando dos tzotziles en moto les dieron alcance y les dispararon con armas de fuego. Cuando cayeron al suelo, Saild clamó por ayuda al momento que los sicarios les disparaba. "Ayyyy". "Ayudaaa". "Ayudaaa", pero a los pocos segundos su llamado se apagó. Los hombres se dirigieron a su escondite.

Inmediatamente, los vecinos corrieron donde estaban los jóvenes tirados sobre el suelo, pero ya no tenían signos vitales. La información que empezó a circular en ese momento era que una de las víctimas mortales era nieto de un líder social de la zona norte de la ciudad.

Amigos y conocidos emprendieron la búsqueda de los sicarios, de acuerdo con las características de la motocicleta en la que viajaban. "Van en una motoneta", decían en mensajes enviados por WhatsApp. En los primeros minutos del lunes, se escucharon disparos de armas de fuego en varios rumbos de la zona norte, reportaron vecinos.

La madre y una tía de los jóvenes asesinados acudieron a la Fiscalía de Distrito para reclamar los cuerpos de los asesinados. "Mi sobrino tenía 13 años de edad. Había salido de su trabajo, para ir a su casa". "Los venían siguiendo", explicó. La madre de Said clamó porque sean detenidos los homicidas. "Que se haga justicia".

Aseguraron que no entienden que pasó y porqué los ejecutaron. "¿Qué les hizo (a los homicidas)?", preguntaron. "Todavía los remataron".

José Luis Sánchez Sánchez rememoró que su sobrino era un joven con muchas metas. "Said era honrado, trabajador, con sueños". "Confío en las autoridades que hagan su trabajo". "Los confundieron, porque eran tranquilos. No salían de su casa".

El Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía mantienen un operativo en la ciudad, en busca de los sicarios que dieron muerte a los jóvenes que este lunes son velados en la colonia La Hormiga.