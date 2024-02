Es tiempo de poner alto a ilegalidades del PRIAN: Samuel García

Pretenden a la mala apoderarse del gobierno, al querer destituirlo mediante un juicio político, y tratar de imponer a un Fiscal General de Justicia para extorsionar y presionar a fin de garantizar sus intereses políticos, ante lo cual hizo un llamado para derrotarlos en las urnas el próximo dos de junio e impedir que tengan el control de la Legislatura local.

A través de una carta pública, la segunda que dirige a los nuevoleoneses, García Sepúlveda señaló que "el nuevo Nuevo León está avanzando, pero no ha sido sencillo", pues afirmó, "hemos tenido que sortear obstáculos y enfrentar a las mafias que quieren que las cosas se queden en el pasado, cuando nada avanzaba mientras ellos se enriquecían".

Como gobierno, señaló el mandatario, "hemos enfrentado a los criminales a pesar de no tener el apoyo de la Fiscalía que está secuestrada por el PRI y el PAN. La nueva Fuerza Civil está determinada a resolver la seguridad pública, a blindar el estado, y por eso se juega la vida todos los días combatiendo a los criminales, mientras la Fiscalía los deja libres".

"Quieren a toda costa mantener el control de la Fiscalía"





Agregó, "ustedes saben que hoy no tenemos fiscal porque el PRIAN quiso imponer a la mala a Adrián de la Garza (su contendiente por la gubernatura), que puso de encargado de despacho (Pedro Arce Jardón) a uno de sus títeres porque quieren a toda costa mantener el control de la Fiscalía para garantizar sus intereses políticos, presionar y extorsionar. Por eso las diputadas y los diputados del PRIAN hicieron un proceso amañado que garantizaba que impusieran un fiscal a modo, por eso lo impugnamos".

El mandatario estatal dijo , "pues les tengo una buena noticia, ayer la SCJN falló a favor de Nuevo León, nos dio la razón y pronto tendremos un fiscal que sea de Nuevo León y le responda a Nuevo León y a nadie más", al tiempo de agradecer a los ministros "por hacer valer la ley, ponerle un alto al Congreso e impedir que modificaran ilegalmente las reglas para beneficiar al PRIAN", el alusión que determinaron quitar como requisito a los aspirantes entregar una carta de no antecedentes penales, alegando que el gobierno estatal, obstaculizó la entrega del documento.

"Lo que sigue es que, ante esta nueva derrota, Adrián de la Garza intentará por tercera vez ser alcalde de Monterrey. No me preocupa, sé bien que los regios saben que este personaje ya le hizo mucho daño a la ciudad durante seis años y no van a permitir que lo haga una vez más", comentó el gobernador ante el probable registro del priista como candidato a la alcaldía regiomontana, donde le tocaría enfrentar a Mariana Rodríguez esposa del mandatario estatal, quien vetó al priista en noviembre de 2022, para conformar la terna de la que el Congreso designaría al nuevo fiscal general.

"Me permito hacer un llamado a las doce personas que, de acuerdo con los términos de la resolución de la Corte, continuarán en el proceso de selección de Fiscal para que tengan altura de miras, valor y un compromiso total con la justicia", expuso en su carta y aludió a Teódulo Martínez, Miguel ángel Rivera, Carlos Mendoza, Carlos Conteras, Lorena Treviño, Carlos Cuevas Ricardo Estrada, Héctor Viniegra, Juan Morales, Sigifredo Rodríguez, Sonia Martínez y Federico Gonzáles Scott.

Afirmó que la elección de nuevo fiscal, es sólo uno "de los muchos obstáculos de la vieja política que hemos enfrentado, recordarán que también iniciaron un juicio político en mi contra para destituirme porque no cedimos a sus chantajes y nos negamos a seguir entregándoles el presupuesto del estado para que se lo robaran y crecieran su cartel inmobiliario con dinero público como hace el PAN, o para transferirlo a paraísos fiscales como hace el PRI", en referencia a supuestas transferencias de dinero a diversos países, por parte del coordinador de Xóchitl Gálvez en la entidad, Francisco Cienfuegos.

"Les tengo otra buena noticia, ayer la SCJN mandó al pleno una resolución que sostiene que lo que quiere hacer la vieja política (juicio político en su contra), es inconstitucional, porque no pueden revertir una decisión que las y los nuevoleoneses tomaron en las urnas".





Ante ellos sostuvo, "confío en que pronto la Corte volverá a resolver a favor de Nuevo León y en que el PRIAN volverá a quedarse con las ganas de apoderarse del gobierno a la mala" Nuevo León, dijo el gobernador, "tuvo dos grandes victorias, pero la batalla sigue, necesitamos rescatar la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Electoral, Derechos Humanos, Transparencia, Auditoría Superior y todas las demás instituciones que aún están en las garras del PRIAN".

Reiteró su llamado a vencer a dichos partidos en las urnas, al señalar: "Es momento de poner un alto al abuso y las ilegalidades del PRIAN, por eso necesitamos que el próximo Congreso -a renovarse el dos de junio-, esté formado por ciudadanos libres que sí piensen y legislen en beneficio de Nuevo León, que no respondan a favor del interés del PRIAN, y nos ayuden a que todos esos personajes que durante décadas han saqueado al estado, reciban el castigo que merecen".

"Nuevo León necesita sacar al PRIAN del Congreso y cuenta con ustedes para que lo logremos", concluyó en su escrito el gobernador Samuel García.