Salinas Pliego advierte de videos falsos en YouTube con su voz

El empresario Ricardo Salinas Pliego alertó en redes sociales sobre unos videos falsos en YouTube donde utilizan su imagen y voz con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), por lo que pidió denunciar los metrajes.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas respondió una publicación de un usuario, quien le avisó sobre "una publicidad en YouTube con su imagen, la de (Emilio) Azcárraga y la de (Carlos) Slim anunciando una plataforma de inversión"; hecho que el empresario negó.

"@RicardoBSalinas tío, disculpa la molestia. Vi una publicidad en YouTube con su imagen, la de Azcárraga y la de Slim anunciando una plataforma de inversión. ¿Es real esta publicidad o están usando su imagen? ¿Si es real, genuinamente sí lo recomendaría? ¡Muchas gracias!", se lee en la publicación.

Ante ello, el magnate respondió: "Es correcto, hay varios VIDEOS FALSOS EN YOUTUBE DONDE UTILIZAN mi voz e imagen generadas con IA para engañar gente", acusó.

Aunado a ello, pidió no caer en estafas. "NO VAYAN A CAER EN LA ESTAFA y reporten el anuncio, YO NO HICE NINGUNA PLATAFORMA, NI RECOMIENDO NADA".

"Reporten el video por favor", sentenció el dueño de TV Azteca.

Geoffrey Hinton, conocido como "padre de la IA", aseguró que la inteligencia artificial amenaza a la humanidad porque funciona mejor que el cerebro humano y nadie puede garantizar que podrá ser controlada.

A corto plazo, advierte de tres peligros: la creación de contenido digital cuya veracidad será imposible de comprobar para el "usuario promedio", el reemplazo de trabajadores en una amplia gama de oficios y que los sistemas de IA se conviertan un día en armas autónomas, especies de "robots asesinos".

En entrevista con la BBC, Hinton dijo que los chatbots podrían superar pronto el nivel de información que contiene un cerebro humano, avances que cree que son "bastante aterradores".

"Es como si tuviéramos 10 mil personas y cada vez que una aprende algo, todas las demás lo aprenden automáticamente. Así es como estos sistemas logran saber mucho más que el resto", explicó.