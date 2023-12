Padre de Octavio Ocaña busca a policía prófugo

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a que ya fue sentenciado a 20 años Leopoldo N, policía que fue encontrado culpable de homicidio doloso al actor Octavio Ocaña, el plan más próximo que tiene su padre Octavio Pérez es encontrar y atrapar al siguiente oficial que, dijo, es cómplice de este asesinato.

"Tenemos camino que recorrer porque todavía falta agarrar al otro tipo que fue cómplice de homicidio, venía pegando la camioneta a mi hijo. Hay una recompensa de medio millón de pesos que pone la Fiscalía y yo voy a poner otros 200 o 300 (mil pesos) cuando los tenga, sin problemas.

"Yo tengo gente buscándolo por otro lado, agentes privados, se les paga para que hagan la chamba bien, pero el deber es de la Fiscalía, tengo que pagar, así es en este país, pero es poco comparado con lo que me quitaron", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

A este policía que sigue prófugo, indicó que ya lo ha estado buscando en Veracruz porque ahí tiene una hermana el guardia, luego en Michoacán donde se había escapado y después regresó a la Ciudad de México.

"¡Es una alimaña! Tiene tres amantes, ya lo tenemos recorrido, en un día de estos aparece y lo agarramos. Nada más que es deber de la Fiscalía y no mía, yo estoy haciendo la chamba de la Fiscalía".

Octavio Pérez está complacido que el otro policía que fue atrapado en septiembre del 2022 ya fue sentenciado a dos décadas de cárcel.

"Estamos contentos con el fallo de dos años de trabajo, de sacrificio, de dolor, de peritajes, de que no te hagan caso, de abrir la puerta cuando te cierran otra y así no fue fácil, fue difícil.

"El resultado fue que la razón la tenía yo y mis abogados, de que efectivamente el policía mata a mi hijo, nada de lo que dice el idiota del C4 (como se le conoce al reportero Carlos Jiménez) de que mi hijo se disparó, nunca, ahí está la información de la Fiscalía, los fallos, las noticias".

Pérez esperaba que dicho policía tuviera 30 o 40 años de encierro, pero se da por bien servido, añadió, que de lo que está seguro es que prácticamente es imposible de que salga bajo fianza.

"Va a salir con las patas por delante porque ya está bien acabado el señor de tanto que está sufriendo ahí, no creo que dure los 20 años. No tiene nada que apelar, lo encontraron culpable por donde lo busquen son jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se prestan a vaciladas".