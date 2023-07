Posibilita Ebrard salida de Morena

El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, Marcelo Ebrard, ha abierto este lunes la posibilidad de abandonar el partido si hubiera alguna mala intención en la encuesta del partido. "Si [desde la formación] me hacen una chicanada, una canallada, no lo voy a permitir", ha afirmado en una conferencia de prensa. El exsecretario también ha concretado que hasta el momento no cuenta con motivos contundentes para que ocurra esta situación: "Eso es un caso que hoy no veo".

Ebrard es uno de los participantes de la encuesta de Morena que determinará a su candidato para a las elecciones de 2024. Junto a él, se encuentran otras corcholatas (el término que se ha popularizado para referenciar a los aspirantes), como la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto o el exlíder de Morena en el Senado Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso como una de las condiciones para poner participar en este proceso que los aspirantes abandonaran sus cargos públicos.

Morena acordó durante su Consejo Nacional, celebrado el pasado 11 de junio, los lineamientos del proceso. Uno ellos era el acuerdo de unidad interna, algo que han tratado de reflejar especialmente en los últimos días, cuando su presencia en redes y medios de comunicación ha aumentado exponencialmente. El pasado sábado, durante el evento organizado por el mandatario para celebrar el quinto aniversario de su victoria en las urnas, las corcholatas compartieron algunos mensajes en los que buscaban mostrar esta imagen. "La unidad es nuestra fuerza", compartía Sheinbaum en una foto en la que aparecía junto a los aspirantes y el presidente de Morena, Mario Delgado.

Ebrard había abierto la posibilidad de romper con el partido en una entrevista publicada también este lunes en La Jornada: "Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta". Uno de los lineamientos alcanzados durante el Consejo Nacional era que la formación realizará una encuesta a nivel nacional a finales de agosto para conocer las preferencias del electorado. Esa encuesta principal se apoyará en otras cuatro de empresas privadas. El resultado final se divulgará el 6 de septiembre.

NECESARIO ENCUESTAS MÁS FIABLES

El exsecretario ha abordado este asunto durante la conferencia de este lunes, al concretar que la formación busca apoyarse en las encuestas más fiables. "Se acordó en el Consejo Nacional que las encuestas que ni se tomen en cuenta las [encuestadoras] que se han equivocado en las predicciones. Ya hicimos un análisis de las encuestadoras que fallan casi siempre, que no son precisas", ha destacado.