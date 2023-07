‘No hay cabida para chantajes ni intocables’: ‘Alito’ Moreno

Tras la renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, el presidente nacional de ese partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas dijo que “(…) en el PRI se acabaron los militantes de primera y de segunda, y ya no hay espacio para quienes chantajean y nunca trabajan por la militancia.

En un video que compartió en las redes sociales, el dirigente priista aseguro que el partido no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse.

Indicó que el tricolor es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado.

“Quienes hoy se van del Partido Revolucionario Institucional lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia”, remarcó.

Achaca Manuel Añorve renuncia de senadores a interés en candidaturas que el PRI les negó. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó a los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga de renunciar al partido para buscar posiciones y candidaturas fáciles que ya no encontraron en el tricolor.

Al minimizar la dimisión de los cuatro legisladores, Añorve Baños afirmó que estos son tiempos distintos, de batallas cuerpo a cuerpo, de defender ideologías, de construir acuerdos, de hacer patria. “Esa es la lucha que estamos dando y que algunos abandonan”, enfatizó.

“Los que no lo entienden así buscan otro camino, una salida fácil: renunciar a su militancia, intentando hallar en otros espacios lo que hoy aquí no encuentran: puestos, posiciones, candidaturas, sin trabajo con los priistas. Si lo que buscan son posiciones o candidaturas fáciles, hicieron lo correcto, aquí eso no hay, que las busquen en otro lado”, remarcó.

Manuel Añorve sostuvo que “cuando el PRI y su militancia da, el que aspira lo acepta con gusto, pero cuando el PRI y su militancia exige, el que aspira se va a disgusto”.

Dijo que contrario a lo que algunos piensan que el partido está en vías de extinción, “hay mucho PRI. Mucho PRI en la Ciudad de México y en los estados. Somos los únicos que estamos en todo el país, en todos los municipios”.

“Hoy, se vuelve normal que se valoren expectativas personales y algunos decidan dar un paso hacia atrás y no seguir. Pero hay mucho, muchísimo PRI dando pasos hacia adelante”, recriminó.

El líder de los senadores priistas subrayó que el partido vive un momento que requiere de mucho cuidado, serenidad, de motivar la lealtad, de buscar nueva esperanza para el priismo. “Esta alianza que se construye, no sin contratiempos, pero sí con determinación y patriotismo, estamos seguros que es la alternativa”, indicó.

Sostuvo que el tricolor es la fuerza política que encabeza el Frente Amplio por México. “No nos hemos detenido, ni lo haremos. Ni nos paralizamos ni hemos dejado de hacer nuestra tarea como oposición y como constructores de acuerdos, particularmente en el bloque opositor”.

Destacó que hoy el PRI encabeza un frente opositor que, “sin duda, tendrá éxito en las elecciones del próximo año”, pues en las recientes elecciones fue el partido opositor que más votos obtuvo y en el Congreso ha sido parte fundamental para detener los abusos del bloque oficialista.