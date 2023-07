Será Xóchitl candidata de la oposición: Obrador

La senadora Xóchitl Gálvez está de nueva cuenta en la diana presidencial. Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que será impuesta como la candidata de la oposición en las elecciones de 2024 y señaló al empresario Claudio X. González, su némesis político, de estar detrás de su campaña. "Están inflando a la señora Xóchitl", declaró el mandatario. López Obrador arremetió contra el proceso interno de la coalición opositora Va por México, previsto para arrancar de manera formal esta semana, y acusó que la decisión ya está tomada. "Ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. En realidad, es parte de ellos, no del pueblo, ella forma parte de los conservadores", aseveró el presidente. "A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme, que usted será quien me entregue la banda presidencial", contestó la legisladora. "Usted, señor presidente, es un machista", agregó.

López Obrador allanó el terreno desde la semana pasada para minar la credibilidad de la contienda interna de sus adversarios políticos y afirmar que ya sabía quién iba a ser el candidato elegido del llamado Frente Amplio Opositor, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde su perspectiva, el proceso de la oposición se trata de una "simulación" para justificar un "dedazo" de la oligarquía, una respuesta directa a las críticas que han hecho sus rivales en ese sentido sobre la batalla por la sucesión en Morena, el partido gobernante. En la narrativa lopezobradorista, Claudio X. González es la mano que mueve los hilos tras bambalinas para atacar al Gobierno. "Ahora ni siquiera es un dirigente político o dirigente de un partido político, es un gerente, Claudio X. González hijo, el que decide", aseveró el presidente.

Gálvez, senadora por el PAN, había levantado la mano desde hace meses por contender por la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, pero se destapó como aspirante presidencial a mediados de junio, en una entrevista con El País. "Sé que la candidatura hoy está perdida, en los números, pero yo nunca he empezado una candidatura ganando", afirmó. "Estoy pensando dónde sirvo más, dónde soy más útil", agregó. El perfil de la legisladora ha ganado notoriedad desde entonces y algunas encuestas la colocaron como una contendiente con posibilidades de pelear por la nominación opositora.

CONSTRUYEN SU ORIGEN

López Obrador aseguró que la candidatura de Gálvez como una política con arraigo y origen popular se construyó a partir de consultas con "oligarcas", "intelectuales orgánicos" y detractores de su Gobierno. "Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez", dijo el presidente y agregó que sabía desde hace semanas de estos movimientos de sus rivales, aunque no presentó pruebas de las supuestas reuniones.