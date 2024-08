Nadie me informó, dice Rubén Rocha Moya de protección oficial al ´Mayo´

Ciudad de México.- Tras darse a conocer que el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, José Rosario Heras López era encargado de la seguridad de Ismael "el Mayo" Zambada García, Rubén Rocha, Gobernador de la entidad, indicó que la Fiscalía no depende de él y que difícilmente puede conocer lo que hacen los Policías estatales.

"La Fiscalía no depende de mí, es un tema, lo que es la Policía Ministerial esa pertenece a la Fiscalía, entonces difícilmente puedo conocer lo que hacen los propios policías estatales, la preventiva y las otras, pero en este caso nadie me podría haber dicho: ´oye fíjate que hay un policía estatal que está haciendo esto... Pues a mí nadie me lo había informado, mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto", comentó en conferencia de prensa.

Este lunes, Grupo REFORMA publicó que José Rosario Heras López era comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, pero también era el encargado de la seguridad de Ismael "El Mayo" Zambada García. Ahora está desaparecido.

El Gobernador Rocha dijo que ahora sabe que a Heras López lo habían asignado como comandante de El Salado y ahí se hizo guardia de "El Mayo" y siguió siéndolo durante su Gobierno.

El sinaloense aseguró que la Fiscalía General de la República no lo va a solicitar a declarar sobre el caso de la emboscada donde el "El Mayo" fue secuestrado para ser entregado a Estados Unidos y en el cual fue implicado Rocha, sino simplemente le solicitarán información.

"No me van a citar a declarar. Van a pedirme información. No le metan, no le empiecen a agregar. No estoy para que me citen a declarar, en primer lugar, porque yo no soy parte de ese momento.

"Segundo, me van a pedir información. ¿Qué información? Pues, a lo mejor, adherente. No, no, no han solicitado (información)", recalcó.

El Mandatario estatal afirmó que desconoce sí el avión donde viajaba "El Mayo" despegó de Culiacán.

"Pues yo no sé eso. Eso lo tienen que resolver las Fiscalías. Se ha dicho mucho que allá, que acá, que no cabía, que sí cabía. Son rumores", agregó.