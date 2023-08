Ricardo Anaya reprueba la gestión en salud de AMLO

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, criticó la gestión de este gobierno en materia de salud, la cual, calificó como mala y sostuvo que ha provocado pérdidas humanas, falta de servicios y un desabasto crónico de medicamentos.

DATOS

El líder panista recordó que según las últimas mediciones del Coneval, "50 millones de mexicanos no tienen acceso a un sistema de salud ya no digas como el de Dinamarca, ni siquiera uno en el que les den cita para consulta y les surtan las medicinas", reclamó.

"Además de dejar a millones sin acceso a los servicios de salud, este gobierno desmanteló el sistema de distribución de vacunas y medicinas". A eso se suma que "sigue habiendo mucha corrupción" y que "no es una prioridad en el presupuesto".

Aludiendo a los dichos del presidente, Anaya enfatizó que "López Obrador prometió un sistema como el de Dinamarca, pero resulta que allá no hay corrupción en la compra de medicinas, y allá gastan 8 veces más en la salud de la gente".

"Como todo con este gobierno, su política social es una trampa. Lo que da con una mano, con la otra lo quita. Claro que está muy bien que exista una pensión universal para los adultos mayores, eso está muy bien. Lo que no se vale es que ahora quienes reciben esa pensión se la tengan que gastar en medicinas que el gobierno ya no les entrega. Así no se puede. ¿De qué sirve que reparta dinero si la gente tiene que pagar de su bolsillo el doctor y las medicinas?", cuestionó.

Anaya concluyó: "México está enfermo. Enfermo de división, de rencor y de discordia. La triste herencia de este régimen, que se está acabando sin haber entendido su error, es la división. La 4T vino a sembrar discordia entre los mexicanos, y su herencia es el odio, la división, la falta de diálogo y entendimiento".