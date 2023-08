Se retira de narcoseries

Monterrey, N.L.

Consciente que es un ejemplo para sus tres hijos y que su trabajo no sólo está enfocado en ganar dinero, Luis Fernando Peña modifica su discurso como actor y decide no volver a participar en narcoseries.

El actor, quien acaba de despedirse del último capítulo de la primera temporada de El Junior: El Mirrey de los Capos, estelarizada por Fernando de Erice, contó sus razones por las que no desea volver a participar en proyectos que toquen el tema del narcotráfico.

"La respuesta es muy clara, de pronto en las calles y en redes sociales hay chavitos que quieren el dinero fácil y nosotros, como actores, a través de nuestros proyectos de narcos invitamos a estas actividades. De alguna manera promovemos la apología del crimen con las narcoseries", señaló Peña.

AL MARGEN

"Hay series que duran una eternidad y se siguen tocando estos temas. Nos damos cuenta que de pronto se idealiza a este tipo de personas y en mi caso, yo ya no lo haré. Prefiero no hacerlas (narcoseries), quiero hacer otro tipo de historias, producir otro tipo de cosas, por lo menos en teatro".

El actor formó parte del elenco multiestelar de El Junior..., que se transmitió por Distrito Comedia, bajo la producción de Israel Jaitovich.

Su personaje de "Chalino", fue el de uno de los guardaespaldas del protagonista.

Peña insistió en que ha decidido ser más selectivo con los proyectos que acepte en el presente y el futuro porque reconoció que antes no lo era.

Ahora, agregó, antes de aceptar un personaje estudiará a conciencia el guion.

PREFIERE CREAR CONCIENCIA

"Yo quiero hacer algo que pueda generar para bien algo en la sociedad, ya sea diversión o conciencia, lo haré. Ese es mi discurso", aseguró.

Incluso, contó que hace cuatro años, cuando Jaitovich le propuso participar en El Junior..., rechazó la propuesta, porque sólo le dijo que se trataba de una narcoserie y no le explicó que sería una sátira de este tipo de historias.

"Justo estaba yo pasando esa etapa en la que ya no quería contar ese tipo de historias y desde entonces a la fecha ya no he hecho una narcoserie como tal. Cuando leí que El Junior... era una narcocomedia, que es una farsa, una burla de las narcoseries que he hecho, en las cuales me incluyo, me encantó la idea", explicó.

"Quise darle la vuelta a la página y burlarme de todo lo que yo he hecho, burlarme de los personajes que yo ya hice, me pareció una vuelta de tuerca interesante".