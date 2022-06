Revira AMLO a Marco Rubio

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? "Yo no soy Felipe Calderón", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y exigió a los senadores del partido Republicano de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio y Rafael Edward Ted Cruz que presenten pruebas de sus dichos, sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico en México.

"Le digo a Ted Cruz y Marco Rubio que presenten pruebas porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas del partido Republicano y de origen hispano, le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas y que no haya prohibición en la venta de armas, yo tengo las pruebas de que el año pasado le dieron 120 mil dólares la fundación llamada Asociación Nacional del Rifle", dijo y agregó:

Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas", advirtió AMLO.

En la conferencia mañanera, el mandatario hizo un llamado a los mexicanos radicados en Texas y en Estados Unidos a no apoyar a políticos estadunidenses de "malas entrañas, que no tienen ideales, ni principios y que actúan de mala fe", indicó.

Enseguida, consideró que antes no se hablaba de estos temas y por eso, gobernantes y legisladores de Estados Unidos maltrataban al mexicano y a los migrantes, "hacían lo que querían porque no había información", sostuvo el presidente López Obrador.

Luego, se enfocó en responder a los señalamientos del senador estadunidense del partido Republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, quien acusó al presidente López Obrador de haber entregado su país a los narcos y lo tildó de apologista de Cuba.

APOLOGISTA DE LA TIRANÍA

"Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos está semana", escribió Rubio en su cuenta oficial en la plataforma de Twitter.

Al respecto, el mandatario mexicano respondió:

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él, pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad", reprochó AMLO.

También, exhibió en pantalla un video donde un periodista cuestionó al senador también del partido Republicano, Ted Cruz acerca del apoyo que brinda a los fabricantes de armas en Estados Unidos y la omisión que existe en ese país para regular y hacer más estrictos los controles de venta de armamento.

Incluso, recordó que los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, así como el legislador del partido Demócrata, Roberto Menéndez, autorizaron por unanimidad 40 mil millones de dólares para armar a Ucrania en su guerra que mantiene con Rusia en Europa y a la fecha, han negado un apoyo de cuatro mil millones de dólares para resolver el problema de fondo del fenómeno migratorio en Centroamérica.