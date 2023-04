Revela Graue que UNAM ya tiene conclusión de caso Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO .- El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Enrique Graue, aseguró que el Comité Universitario de Ética ya tiene la conclusión sobre el caso de plagio de tesis de la Ministra Yasmín Esquivel , pero no explicó cuál es.

Graue añadió que esperará el permiso correspondiente y los tiempos marcados de la autoridad judicial para revelarlo.

En entrevista con el medio N+, el Rector recordó que en este proceso han tenido diferentes acciones legales de ambas partes, y que, actualmente, la UNAM no puede brindar detalles del caso para respetar la presunción de inocencia de la funcionaria.

"El caso, como bien sabe usted, primero nos impidió hablar sobre el tema por completo y bueno, pues ahí lo respetamos como tal. Nosotros le dimos la oportunidad, como también sabe, a través del Comité de Cuética (Comité Universitario de Ética) de presentar todos sus alegatos", dijo a la periodista Danielle Dithurbide.

"El comité los ha recibido, los ha estudiado y está pronto a dictaminar en la medida en que se nos permita hacerlo.

"Ella puso un amparo que está vigente como tal y nosotros elevamos una inconformidad a que se hubiera aceptado el amparo,y está en Tribunal Colegiado esta inconformidad nuestra, que esperamos se resuelva", agregó.

Cuando al Rector Graue le insistieron si sabía cuál es la resolución, éste aseguró que todavía no la conoce.

"No me han entregado la resolución y espero conocerla antes de que sea el momento. Sé que ya concluyeron los estudios al respecto y sé que ya están listos para emitir un dictamen", refirió.

Sin embargo, aseveró que la UNAM actuará en apego a la normatividad. Recordó que tras las reformas aprobadas, la institución podrá actuar contra prácticas irregulares en trabajos académicos, aunque, acotó, que estas determinaciones no son retroactivas.

"No es para casos del pasado, esto no quiere decir que finalmente el dictamen no salga como vaya a salir", añadió.

Graue aseguró que el plagio de trabajos académicos no representaba un problema para la UNAM, pese a que hasta ahora han encontrado alrededor de 15 tesis con posibles hurtos intelectuales, las cuales ya turnaron a cuerpos colegiados correspondientes para sus análisis.

"Pero a ver, yo quisiera verlo en un concepto más amplio, el plagio es indudablemente en cualquiera de sus formas, una negativa a la intelectualidad y al reconocimiento de la labor de otros, y en ese sentido debemos ser muy firmes que la educación como tal no puede permitir", expresó.

"Una gran indignación, en principio, plagiar una tesis o copiar el trabajo intelectual de otro, pues es un fraude intelectual (...) yo creo que nosotros hemos actuado en apego a la normatividad universitaria y cualquiera que sea la definición tendrá que hacerse en ese sentido", insistió.

Habla Rector sobre Género, polarización y encapuchados A 7 meses de que termine su gestión frente a la UNAM, enlistó pendientes como la violencia de género, narcomenudeo y violencia "de otra naturaleza".

Confió en que la transición hacia el o la próxima que ocupe su silla, se realice con autonomía universitaria, sin injerencias externas, en interés de los universitarios y sin polarizaciones.

Informó que durante su gestión se han realizado acciones como modificaciones al protocolo de atención a la violencia de género, paridad de entre el número de hombres y mujeres en el Tribunal Universitario, y la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

Indicó que suman casi 80 estudiantes que han sido expulsados de la universidad por violencia de género, alrededor de 60 académicos y "unas decenas" de trabajadores.

Enrique Graue se manifestó en contra de las manifestaciones con destrozos realizadas al patrimonio universitario por parte de grupos de encapuchados.

"A mí me parece que es increíble que suceda, es indignante esto. Y habría que entender que la universidad no está diseñada para contener con violencia actos violentos. El patrimonio debe ser respetado por los universitarios, por las universitarias. Es muy indignante verlos encapuchados quemar banderas, destruir librerías y eventualmente acciones como esta que vimos de pintar el mural", opinó.

También resaltó que en su gestión se actuó contra el narcomenudeo y se recuperaron espacios.