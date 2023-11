Retrasa Juez el envío de fondos a Acapulco

Ciudad de México

La Cámara de Diputados está lista para iniciar con los trámites para el envío de los 15.000 millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial a los afectados por el huracán de Acapulco. La propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuenta también con el sí de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Pero un juez federal se ha interpuesto en el camino al otorgar una suspensión temporal a la aplicación de la reforma, aprobada la semana pasada, que desaparece los fondos y los reintegra a la Tesorería de la Federación. Este fallo aplaza nueve días la eliminación de los fideicomisos.

Mediante una carta enviada al presidente, el órgano legislativo informó que ya prepara la integración de un comité constituido por integrantes de los tres poderes que vigilará la distribución de los fondos. "Con ello, este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de los fideicomisos, que deberán reintegrarse a la tesorería se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el Estado", señalan en la misiva.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador hizo el anuncio del acuerdo. Los coordinadores de seis de las siete fuerzas parlamentarias que integran la junta de coordinación firmaron el oficio. Solo faltón la bancada de Movimiento Ciudadano, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha asegurado que también suscribieron el acuerdo. "La Junta de Coordinación Política está comprometida con la atención a los damnificados por el huracán Otis y reitera su disposición de ser el canal institucional para trabajar de manera coordinada con los demás poderes de la Unión en beneficio de las y los guerrerenses", señala el comunicado distribuido por el órgano de gobierno que fue expuesto por Alcalde.

Todo ha quedado, sin embargo, en suspenso desde que la noche de este martes el juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luevano otorgó la suspensión provisional sobre los efectos de la reforma. Es decir, los fondos aún no pueden ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para su posterior reenvío a Acapulco. Esta resolución detiene parcialmente el recurso de amparo solicitado por trabajadores y tendrá una vigencia de nuevo días. Será el 9 de noviembre cuando se realice la audiencia en la que el impartidor de justicia determine si procede la impugnación definitiva.

Esta suspensión también establece que la operación normal de los fideicomisos, hasta antes de la reforma, continúe, así como el objeto por el cual fueron creados. Al menos seis de los fondos están vinculados directamente con derechos de los trabajadores, fundamentalmente los asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

El fallo fue minimizado por el mandatario, quien lo ha calificado como un hecho poco importante. Sobre este tema, privilegió la respuesta de la ministra presidenta. "Celebro que hayan tomado esa decisión en la Corte. Si un juez presentó un amparo, no hay ningún problema, se va a resolver y quién lo va a resolver, el Poder Judicial con el Poder Legislativo. A nosotros no nos han devuelto nada, todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del fideicomiso", aclaró el mandatario.

López Obrador ha insistido en que el gobierno federal tiene recursos suficientes hasta por 61.313 millones de pesos para la reconstrucción del puerto, en caso de que por cualquier motivo, como la impugnación del decreto, los fondos de los fideicomisos no puedan reintegrarse a la tesorería. "Si no van a aportar los 15.000 millones por cualquier motivo, nosotros tenemos los recursos para apoyar a los damnificados. Pero sería muy bueno, un buen gesto el que esos recursos se aplicaran para apoyar a la gente que lo necesita".