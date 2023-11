Quiero regresar a NBA, tengo nivel para jugar allá.- Toscano

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Toscano Anderson, único mexicano en ser campeón en la NBA, habló sobre su regreso a la G-League en el tercer día de prácticas de los Capitanes de la Ciudad de México previo a su debut en la Showcase Cup el 10 de noviembre.

La llegada de Juan Toscano a los Capitanes causó mucho furor en los aficionados del baloncesto en México y el campeón con los Warriors de Golden State expresó su sentir de estar en el único equipo latinoamericano en la G-League.

"Hay un poco de presión porque todos me ven, es algo muy bonito porque si no tienes presión significa que no estás haciendo nada. Me levanto todos los días con la mentalidad de ser mejor que ayer", comentó Toscano.

Juan Toscano dejó en claro su objetivo de regresar al mejor básquetbol del mundo y vuelve a un circuito donde encontró su llamado al primer equipo de los Warriors cuando jugaba en su filial de G-League ubicada en Santa Cruz, California.

"Quiero regresar a la NBA, no soy el mejor del mundo pero tengo nivel para jugar allá y les voy a enseñar a todos que puedo estar ahí. Estoy feliz de estar con Ramón Díaz, con Orlando Méndez y con jugadores que tienen experiencia en NBA", señaló Toscano.

En su historia como jugador en la NBA G-League, Juan Toscano tuvo 75 partidos con 1,948 minutos disputados sobre la duela y 693 puntos anotados.

Los Capitanes de la Ciudad de México arrancarán la Showcase Cup 2023 ante el Magic de Osceola en la Arena Ciudad de México como preámbulo de la campaña 2023-24 de la G-League.