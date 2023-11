Apaga Morena rebelión Verde

Ciudad de México

La amenaza de ruptura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena en la capital duró apenas un día. El líder de la formación guinda, Mario Delgado, dijo que "tienen un acuerdo muy sólido" y anunció que el próximo viernes formalizarán la coalición para competir juntos en las elecciones de 2024. Jesús Sesma, el representante del Verde en Ciudad de México, declaró esta semana a los medios de comunicación que si Omar García Harfuch no era el candidato a la Jefatura de Gobierno no seguirían con la alianza. "Respetamos su opinión, pero su dirigencia nacional dice otra cosa", respondió Delgado en rueda de prensa. "Nunca nos ha manifestado ningún tipo de condicionamiento", agregó.

"Lo que se requiere es quién puede contender en 2024 con una fuerza como ha representado Omar", dijo Sesma el lunes. "No podemos ni debemos meter al segundo lugar por una cuestión de género que pueda poner en riesgo la Ciudad de México", agregó sobre la contienda por la candidatura que protagonizan Harfuch, antiguo jefe de la Policía de la capital y puntero en las encuestas, y Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y la mujer mejor posicionada en la contienda. El exaspirante presidencial Manuel Velasco respaldó a su compañero de partido en una entrevista con EL PAÍS el martes por la mañana y dijo que la posición del PVEM es "apoyar a quien gane las encuestas" y respetar lo que decidan sus comités estatales.

SE DESMORONA

La rebelión, sin embargo, se desmoronó en cuestión de horas. La respuesta de Delgado vino poco después del mediodía del martes y dejó en evidencia a Sesma. "No sé por qué hizo esta declaración", señaló extrañado el dirigente, al descartar una confrontación con el Verde. Velasco cambió radicalmente su discurso en una publicación compartida poco después de las tres de la tarde en redes sociales. "Estamos comprometidos con el proyecto de transformación que representa la Dra. Claudia Sheinbaum sin condicionamientos ni regateos", señaló el exgobernador de Chiapas, que se dijo listo para "ganar las nueve gubernaturas" con el PT y con Morena. "Apoyaremos a las ganadoras y los ganadores de las contiendas internas, entendiendo que nuestra lucha común no está condicionada a persona", agregó.

RECULA EN COMUNICADO

Sesma también reculó en un comunicado compartido después de las seis de la tarde. "Siempre he apoyado y seguiré apoyando, sin titubeos, la transformación que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum", dijo. El dirigente en Ciudad de México aseguró que todo había sido un malentendido. "También me comprometo a apoyar, sin vacilaciones, a la persona que resulte ganadora en la encuesta para dar continuidad en el proyecto, tal como lo afirmé desde un principio", agregó.

La fallida amenaza de ruptura llegó en un momento álgido para la contienda interna. Morena pospuso el anuncio de los ganadores de la encuesta del 30 de octubre al 10 de noviembre, ante la falta de acuerdos sobre cómo cumplir con los criterios de paridad aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada, que obligan a todos los partidos a postular a por lo menos cinco mujeres como candidatas en los nueve Estados que elegirán gubernaturas en los próximos comicios. "Seguramente habrá quienes no estén de acuerdo, pues obviamente si ganas tú la encuesta y no vas a ser candidato, pues no vas a quedar muy conforme", reconoció Delgado en conferencia de prensa. También dijo que se necesitaba más tiempo para el levantamiento de las encuestas.

DECISIÓN ARBITRARIA

"No puedes tomar una decisión de manera arbitraria que no puedas justificar, porque eso sí es una causa para provocar una división y lo que estamos buscando ante todo es mantener la unidad", dijo el dirigente de Morena. Delgado dio algunas pistas de los criterios que se están discutiendo para cumplir con los lineamientos de paridad ordenados por el INE. Una de las variables será el resultado de cada aspirante en la contienda interna y su intención de voto. También se tomará en cuenta su competitividad frente a otros partidos. Y se hará una evaluación, aparentemente una especie de ránking, de las mujeres más competitivas de la coalición en los nueve Estados. "Es una decisión relativa tanto a la propia entidad, como a las nueve que van a elecciones", señaló Delgado. Si una mujer gana su encuesta en el Estado donde compite, entonces no hay polémica: será la candidata, agregó.

ENCUESTAS EN MANO