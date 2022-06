Responsabilizan a Agencia de Aviación la viabilidad del AIFA

Pablo Casas, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), explicó que si bien en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, la AFAC gestionó ante la SHCP la opinión favorable de rentabilidad económica del AIFA, ésta no fue validada por la dependencia.

De acuerdo con una solicitud de información pública promovida por el INIJA, se obtuvo copia del mencionado oficio en el que la SHCP enfatiza que la opinión otorgada no debe entenderse como una validación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno federal.

Ni tampoco sobre los riesgos regulatorios vinculados a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y demás servicios concesionados o complementarios. Además, la dependencia tampoco convalidó costos de inversión; gastos de operación y mantenimiento; costos paramétricos por pasajero; la información presentada sobre los ingresos; estimación y supuestos del comportamiento de demanda, entre otros.

De acuerdo con dicho oficio, del cual Grupo REFORMA tiene copia, la SHCP no validó ni el diseño y aspectos estructurales de la infraestructura en ninguna de sus fases, ni de los aspectos que motivaron la propuesta de concesión.

El oficio también se hace referencia que tampoco validó los resultados de las consultas que deban realizarse para determinar la factibilidad social de la propuesta; ni aspectos legales del proyecto, por lo que dejó a salvo las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre la materia.

"De lo anterior deriva claramente que toda la información técnica, económica y financiera de este proyecto es de la estricta responsabilidad de las autoridades requirentes", indica el oficio firmado por Héctor Fernando Piñera Sánchez, director de proyectos de electricidad de la SHCP.

Para el director general INIJA, en la respuesta de la SHCP queda claro que no avaló el proyecto financiero del AIFA y le otorga toda la responsabilidad a la AFAC, dado que el oficio va dirigido a su director Carlos Antonio Rodríguez Munguía.

"No es normal que estos proyectos pasen este tipo de cuestiones porque en esencia estas solicitudes se acompañan de toda la información financiera, administrativa, económica y de los estudios y proyecciones de demanda que generan los grupos aeroportuarios, que en el caso de México 90 por ciento son de capital privado y tienen la diligencia de manejo de este tipo de documentación. En el caso del AIFA no lo fue y por ello esa información está incompleta", puntualizó.

Agregó que de alguna forma la SHCP no se responsabiliza, dado que no se le proporcionó la información necesaria para que validada todos los aspectos a los que se hace referencia, dado que no se cubrieron los protocolos y requerimientos que establece la Ley de Aeropuertos y su reglamento para el otorgamiento de una concesión.