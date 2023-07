Exigen en INE a AMLO 'responsabilidad ética'

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Quejas del Instituto dictó medidas cautelares para ordenarle al Primer Mandatario, una vez más, guarde silencio sobre la próxima elección, luego de que el miércoles exhibió una encuesta en la que afirma que su partido, Morena, encabeza las preferencias electorales en los comicios del próximo año.

"Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad", indica el acuerdo aprobado por los tres consejeros de la Comisión.





Se le da un plazo de seis horas, una vez que sea notificado, para que borre o elimine de todas las plataformas sus declaraciones del 26 de julio sobre el tema electoral.

Nuevamente, se le da vista a la Consejería Jurídica, al titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE para que colabore a cumplir con la restricción.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, calificó como grave que López Obrador reconozca que está violando la Constitución y pida "comprensión" del INE y Tribunal para hacer comentarios ilegales.

Le advirtió que la autoridad electoral está para hacer cumplir la ley, no para dar permisos, y, otra vez, le recordó que la restricción a un Presidente para no entrometerse en asuntos electorales fue impulsado por él en el Congreso, después de ser candidato presidencial en el 2006, por lo que ahora no puede acusar "censura".

"Un llamado a esa responsabilidad ética que tenemos los servidores y servidoras públicas, es nuestra responsabilidad la armonía y la paz social. Esta medida cautelar que nuevamente se dicta para solicitar al Presidente que cumpla con su deber de neutralidad está impuesto en la Constitución, es un llamado para el cuidado de los procesos electorales", dijo.

Consideró que el ambiente ya está tenso por los procesos internos que realizan los partidos políticos, los cuales fueron avalados por el Tribunal, por lo que agregar la actuación indebida del Presidente pone en "demasiado riesgo" la contienda.

"La invitación es a no generar condiciones de tensión en nuestro sistema electoral ni tensión en nuestra sociedad. Porque las contiendas electorales que de por sí son complejas pues van a tener un alto riesgo de reclamo frente a estas conductas que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad", insistió.

La consejera Rita aclaró al Presidente que no existe una "persecución" contra él, simplemente se le llama a que cumpla con su deber de cuidado de imparcialidad al que lo obliga la Constitución.

Recalcó que la Unidad Técnica de lo Contencioso ya entregó a la Presidencia un escrito de lo que no puede hacer o decir en las mañaneras, en materia electoral o partidista.

"Por ahí ya se orientó cómo llevar su comunicación, lo que puede decir y lo que no puede decir. Los limites que tiene. No es una persecución de esta autoridad, sino que simplemente es aplicar lo que nos dice la Constitución y que también tiene una responsabilidad que asumir para que las autoridades no tuviéramos que estar interviniendo en estos casos", apuntó.

Piden actuar al OIC

Ante el constante desacato a las órdenes del INE para guardar silencio, Zavala aclaró que el Instituto no puede aplicar medidas o sanciones por desacato al Presidente de la República.

Sin embargo, recordó, la Sala Especializada dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencial para que tome acciones ante la constante actuación del Presidente.

"Las autoridades electorales no tenemos facultades para sancionar a servidores y servidoras públicas. La facultad que la ley y la Constitución se otorga es al Superior Jerárquico, pero el Superior Jerárquico del Presidente no existe, porque es la máxima figura en el servicio público, en esa medida el canal legal para una posible sanción ha sido derivado al Órgano Interno de Control, el cual me parece que también debe de tener una actitud de frente a estas circunstancias que estamos viviendo en la materia electoral", describió.

Consideró que también corresponderá al Tribunal Electoral analizar responsabilidades administrativas relacionadas con el derecho electoral sobre lo que está sucediendo desde la Presidencia.