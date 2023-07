Biden reconoce públicamente a su 7ma nieta, hija de su hijo Hunter y una mujer de Arkansas

WASHINGTON

"Nuestro hijo Hunter y la madre de Navy, Lunden, están trabajando juntos para impulsar una relación que sea la más conveniente para su hija, conservando su privacidad lo más posible de aquí en adelante", declaró Biden en un comunicado.

"Este no es un asunto político, es una cuestión familiar", señaló. "Jill y yo sólo queremos lo mejor para todos nuestros nietos, incluida Navy".

La paternidad de Hunter Biden fue determinada por medio de exámenes de ADN después de que Roberts lo demandó para que pagara manutención infantil, y recientemente ambas partes solucionaron varias cuestiones pendientes en torno al cuidado de la niña. El hijo del mandatario escribió acerca de su encuentro con Roberts en sus memorias de 2021, diciendo que ocurrió en un momento en que él estaba sumido profundamente en la adicción al alcohol y las drogas, incluida cocaína crack.

"No recordaba nuestro encuentro", escribió. "Así de poco contacto tenía con cualquiera. Yo era un desastre, pero un desastre del que me he responsabilizado".

Un abogado de Roberts no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El presidente, que ha hecho del compromiso con la familia un punto central de su imagen pública, ha enfrentado críticas de rivales políticos y analistas por no haber reconocido públicamente la existencia de su nieta. Según una persona al tanto del asunto, actuaba así a petición de su hijo mientras se resolvían los procesos judiciales. La persona habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre asuntos privados.

Hunter Biden tiene otros cuatro hijos, incluido un varón, Beau, que tuvo con su esposa Melissa Cohen en 2020. Lleva el nombre del difunto hijo del presidente que falleció de cáncer en 2015 y dejó dos hijos.

Los nietos de Biden han desempeñado un papel destacado en su presidencia, en la que a menudo han acompañado al mandatario o a la primera dama en viajes y han efectuado visitas a la Casa Blanca con regularidad. Biden también ha dicho que sus nietos lo convencieron de que se postulara a la presidencia en las elecciones de 2020 contra el entonces presidente Donald Trump.

La revista People fue el primer medio en reportar la declaración de Biden.