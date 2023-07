Procede FGR penalmente contra anestesiólogo

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades federales confirmaron que, por pedido de la FGR, el Centro de Justicia Penal Federal de Baja California Sur citó a Aguirre a una audiencia inicial el próximo 8 de agosto, en la que se espera sea imputado por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

A Aguirre pretenden imputarle ese delito, por la posesión de ampolletas de fentanilo, efedrina, morfina y Delta-9-THC sin permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El problema para el anestesiólogo es que este delito tiene prevista la prisión preventiva de oficio, por lo que teóricamente no podría llevar su proceso en libertad si el juez decide vincularlo a procedimiento.

A través de redes sociales, el médico dijo que el mes pasado adquirió 4 cajas con 6 ampolletas de fentanilo cada una para uso médico en una farmacia certificada en Guadalajara.

Explicó que esta compra la llevó a cabo por el desabasto de ese tipo de sustancias controladas, una operación que asegura fue avalada por la Cofepris.

Cuatro días después de que las ampolletas llegaran por paquetería a su casa, la FGR y la Marina catearon su domicilio y aseguraron no sólo los medicamentos, sino también su domicilio.

"Nosotros no somos traficantes; no somos narcotraficantes. El mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas. Es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos. Somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo. Que no se nos vea como narcotraficantes. El fentanilo también se hizo para el bien, para aliviar a la gente, para quitar el dolor. Estamos hablando del fentanilo médico; no estamos hablando del fentanilo en pastillas o polvo", dijo Rivera, en un video que difundió el pasado 27 de julio.