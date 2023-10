Consejo Ciudadano y SSC respaldan ratificación de Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO

Durante la décima sesión de consejeros, destacaron su compromiso con las víctimas, sobre todo mujeres, además de su trabajo para erradicar la impunidad, fortalecer la coordinación con otras autoridades y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva.

El secretario Vázquez Camacho reconoció que no hay en México una entidad donde se coordine mejor la fiscalía con la policía, "en los demás estados, el común denominador no solo es la falta de coordinación, sino el conflicto entre los sistemas y aquí no pasa; en la CDMX tenemos una relación de autonomía, independencia, donde hay buena coordinación y trabajamos juntos, eso es fundamental".

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés aseguró que el trabajo que ha realizado Ernestina Godoy Ramos al frente de la fiscalía durante estos cuatro años, no solo ha contribuido a la procuración de justicia, si no a la reducción de los delitos y sobre todo de la impunidad.

"El aumento de 14 puntos porcentuales entre 2019 y 2023 de las personas vinculadas a proceso a quienes se les dictó prisión preventiva, habla del compromiso que la fiscal tiene para erradicar la impunidad; esto aunado al trabajo de promoción de la cultura de la denuncia, operativos conjuntos y fortalecimiento de las coordinaciones territoriales", destacó el presidente.

La secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez González de Castilla, expresó que es visible el cambio que ha tenido la fiscalía, especialmente en el combate a la corrupción y feminicidios.

"He visto el cambio radical que ha sido el tener a la fiscal Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, porque ella se ha comprometido en las causas tanto de las mujeres, como el combate a la corrupción. Ha mandado a personal de la fiscalía a participar activamente en el combate a la corrupción y soy testigo de eso aquí, desde el Consejo Ciudadano".

La consejera Honoraria en Género, María Elena Esparza Guevara, resaltó las acciones que la fiscal ha realizado para atender uno de los delitos que más afectan a las mujeres: el feminicidio, el cual disminuyó 37% gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la denuncia.

"En la Ciudad de México contamos con una fiscal aliada de las mujeres, visibilizó el delito de feminicidio y ha hecho todo lo posible para hacer justicia a las víctimas en la capital del país. Además, es un ejemplo nacional, somos la única entidad donde toda muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio".

En la sesión mensual, además de los consejeros, asistieron representantes de la sociedad civil, líderes empresariales y académicos.