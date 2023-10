Dice ex esposa de Alves que para ella está muerto

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas semanas de que se efectúe el juicio de Dani Alves por agresión sexual, su ex esposa Dinorah Santana ya no le dará su apoyo, pues afirmó que ha sido utilizada y manipulada.

EN ENTREVISTA

Santana señaló que a partir de este momento Alves está muerto para ella.

"Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos", dijo al programa Cuatro al Día.

La madre de los hijos de Dani Alves había sido solidaria a lo largo de estos 9 meses, visitándolo y siguiendo las instrucciones que se le daban, pero señaló que se ha sentido utilizada y decidió cortar la relación.

"Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto' Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido", mencionó.

Santana dijo que sus hijos son los más perjudicados porque han tenido que cargar con el estigma de tener un padre que está acusado de violación.

"Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el audio en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad condicional. Y él desapareció. Fue solamente así. Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida", abundó.

La ex esposa de Alves dijo que apoyó a Johana Sanz quien era la actual pareja de Dani, pero desde entonces no ha sabido de ella.

"No se ha puesto ninguna vez en contacto conmigo. Yo, cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla, después nunca llamó para preguntar si los niños están bien. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a la madre, perdió al marido, tampoco la juzgo por esto", abundó.

Dinorah Santana, quien es socia del ex jugador en diferentes negocios, pasó a tomar el control de los mismos y prefiere dejar de lado la relación con Dani Alves por sus actitudes.

El caso del multicampeón está en la Audiencia Provisional de Barcelona y se espera que en las próximas semanas se establezca la fecha de juicio.

Dani Alves seguirá recluido en el Centro Penitenciario Brian II.