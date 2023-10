Amazon Prime estrena versión aterradora de Winnie the Pooh

CIUDAD DE MÉXICO

Esta versión oscura y espeluznante de los personajes de Hundred Acre Wood ha dejado a muchos espectadores con los nervios de punta. La buena noticia es que esta película está a punto de llegar a streaming y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

"Winnie the Pooh: Miel y Sangre" llegará a Amazon Prime Video el 13 de octubre. Sin embargo, es importante destacar que no es apta para todo el público. La reinterpretación de estos queridos personajes los convierte en los villanos de la historia, lo que hará que esta producción sea un festín para los amantes del cine slasher.

La sinopsis oficial de la película describe una historia aterradora, en la que el tierno Winnie Pooh y Piglet se han vuelto monstruos salvajes y sedientos de sangre para aterrorizar a un grupo de jóvenes y a Christopher Robin, quien regresa al Bosque de los Cien Acres muchos años después de haberse ido a la universidad.

El protagonista principal del filme es Christopher Robin, interpretado en su versión adulta por Nikolai Leon. Christopher Robin regresa al bosque donde pasó su infancia y se encuentra con la pesadilla en la que se han convertido sus amigos de la infancia. El elenco también incluye a actores como Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz, Natasha Rose Mills y Craig David Dowsett en los papeles de los personajes perturbados por la transformación de Pooh y Piglet.

La aterradora saga de Winnie the Pooh no se detiene aquí. Después del éxito de la primera película, se anunció que la secuela, "Winnie the Pooh: Miel y Sangre 2", ya está en producción y las imágenes reveladas son impactantes. Tigger, el entrañable tigre saltarín, ha sufrido una transformación que parece sacada de las pesadillas de John Carpenter. Su apariencia agresiva, sus garras ensangrentadas y su hocico lleno de sangre son suficientes para poner los pelos de punta a cualquiera. La secuela de "Winnie the Pooh: Miel y Sangre 2" está programada para su lanzamiento en cines en febrero de 2024. Dado el éxito de la primera película, es probable que llegue a Amazon Prime Video después de su estreno en cines.