Reprocha AMLO, 'quieren que no me ría, que esté petrificado'

Tabasco, México .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que sus adversarios quieren que que esté petrificado y que calle como momia.

"El Presidente se ríe, pues ¿qué quieren?, ¿que yo esté petrificado?, que callen como momias, ¿no? que se calle el Presidente como si fuese una momia", expresó en conferencia mañanera desde Tabasco.

"Empezando el año a nadie se le puede negar un consejo".

"No, no, no, no lo he visto, yo no sé", dijo tras ser cuestionado si era en respuesta a una carta enviada por la precandidata presidencial del Frente opositor, Xóchitl Gálvez.

En una carta publicada ayer en su cuenta de X, Gálvez afirmó que no hay estado o municipio del País donde la gente no tenga miedo por la inseguridad, por lo que demandó al Mandatario federal que no se burle de las víctimas diciendo que todo está "requetebien".

La precandidata acusó a López Obrador de tomar a broma la seguridad del País y le exigió que en los meses que restan de su sexenio, que concluirá en este 2024, se dedique a gobernar, en lugar de inventar datos y actuar como si nada pasara.