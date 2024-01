Ernestina Godoy: "Rendiré mi informe al frente de la fiscalía"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Congreso de la Ciudad de México rechazara la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, la funcionaria informó que mañana dará su último informe al frente a la dependencia.

¿Cuándo será elegirá al nuevo fiscal?

La elección de la nueva persona que encabece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) podría darse hasta la siguiente Legislatura, ya que esto depende de los tiempos del Consejo Judicial Ciudadano, señalaron diputados de Morena.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, detalló que la Mesa Directiva debe notificarle al presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader, sobre el resultado de esta votación para que a su vez avise a los demás integrantes de este Consejo que deben reunirse para emitir una convocatoria y elegir una terna.

Recalcó que no hay un tiempo aproximado para que este proceso pueda comenzar.

En este sentido, Martha Ávila, indicó que esto podría irse hasta la próxima legislatura. "Podría ser hasta la siguiente legislatura y esto depende del Consejo Judicial Ciudadano".

Asimismo, indicó que la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México no representa una derrota para Morena.

Detalló que obtuvieron un 62% de la votación y la oposición un 38%, por lo que esto no debe verse como un revés, aunque no se alcanzó el objetivo.

Asimismo, agradeció a las diputadas priistas que se sumaron a favor de este dictamen.

"No significa derrota, tal vez no se logró la ratificación con los votos necesarios, pero se refleja el trabajo que se está haciendo en este Congreso y además, la verdad nos sentimos agradecidos con las dos compañeras que se sumaron a votar a favor de la fiscal Ernestina Godoy, en un asunto de libertad y de no aceptar amenazas", apuntó Ávila Ventura.

En este sentido, pidió a la bancada del PRI valorar a estas dos legisladoras que, dijo, son conscientes y saben lo que es representar al pueblo.

Aceptó que sólo esperaban 40 votos a favor y descartó que este tema se haya cabildeado mal.

"Yo creo que no se cabildeó mal, yo más bien creo que no ayudó mucho la coyuntura, estamos en un asunto coyuntural electoral y eso también se vio aquí reflejado en esta votación porque la oposición se cerró e hicieron su estrategia; el frente le dio más posiciones al PRI para amarrarlo", abundó.