¿Por qué Ben Affleck siempre tiene cara de preocupación?

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lopez reaccionó con una sonrisa cuando fue cuestionada acerca de la ya muy conocida expresión de preocupación de Ben Affleck, pues la actriz no sólo descartó que el actor viva una vida infeliz, sino que reveló que es a su esposo al primero que le causa risa todo lo que se dice acerca de él, pues ya en otras ocasiones, ha asegurado que no puede evitar expresarse con caras angustiantes a pesar de que esté pasando un rato agradable.

JLo fue una de las nominadas y, además, una de las presentadoras de los premios Globo de Oro, por lo que se dio cita hotel Beverly Hilton, en Los Angeles, donde se lleva a cabo el evento en el que se premia a lo mejor del cine y la televisión.

La famosa cantante acudió acompañada con Ben, su esposo desde julio de 2022, el cual sorprendió, pues a diferencia de como lo hemos visto en los últimos eventos públicos a los que ha acudido, en esta ocasión lució de muy buen humor, pues cabe destacar que estuvo nominado por su cinta "Air", en la categoría de "Mejor película musical o comedia".

Otro de los motivos por los que suponemos que Affleck pareció disfrutar del momento fue debido a que compartió asiento junto a Matt Damon, su amigo de toda la vida, y quien protagonizó la cinta que dirigió, en la cual se relata la historia detrás de la línea de calzado de baloncesto Air Jordan, pues en internet circula un video en el que se puede ver al actor llegando a su asiento y sorprendiendo a Matt que, al percatarse de la presencia de Ben, lo recibe con una enorme sonrisa.

A lo largo de la velada, Affleck fue captado bailando y celebrando el triunfo de algunos de sus colegas.

Pero esto no evitó que Jenn fuera cuestionada acerca de los gestos que Ben hace frecuentemente, que sugerirían que no la pasa muy bien, pues cuando desfiló por la alfombra roja, Kevin Frazier, presentador de Entertainment Tonight, no sólo la interrogó qué diseñador vestía o que marca de joyas portaba, sino que, amablemente, le expresó si podía hacerle una pregunta, a lo que la famosa contestó inmediatamente que "sí", sin imaginarse cuál sería la pregunta que le formularía.

"¿Por qué las personas están siempre tan preocupadas por las caras que Ben hace?", dijo Fraizer.

Mientras Lopez sonreía:

"Todo con Ben va bien, no tienes por qué preocuparse por él, déjame decirte que él está bien, es feliz, él está aquí, está nominado", aseguró.

Además, JLo confió que el actor le ha dicho que no entiende el motivo por el que las personas hacen tanto alarde de sus expresiones faciales.

"Él me dice: '-Me estoy relajando, no entiendo por qué se presiona tanto a la gente'".

Cabe destacar que la pareja ha protagonizado algunos momentos bochornosos en públicos, en los que han evidenciado los problemas inherentes a su matrimonio, pues el actor es muy expresivo a la hora de demostrar su descontento, aunque en una entrevista de hace menos de un año con Jimmy Kimmel, aseguró que había nacido con una cara que lo hacía parecer infeliz hasta en sus mejores momentos, lo que justificaría por qué parece que siempre está de mal humor.

La cantante aprovechó para hablar de lo orgullosa que se siente de su marido, luego de que la película que dirigió fuera nominada, pues le dijo a "Variety" que consideraba que "Air" fue una de las mejores películas del año, a tal grado que fue considerada para ganar uno de los galardones otorgados en la más reciente entrega de los Globos de Oro.