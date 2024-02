Pide Gobernador de Nuevo León a Congreso reconsiderar en deuda de AyD

"Llevamos un año yendo al Congreso a decirles, 'oigan, Agua y Drenaje requiere recursos para terminar los proyectos porque si vuelve a haber otra sequía se va ocupar mucha lana y queremos estar listos', pero no, así sin argumentar, no, ni madres, no vamos a dar un cheque", cuestionó el Mandatario emecista, al ser abordado al finalizar un evento en el Arco de la Independencia.

"¿Cuál cheque?, ya te mandamos el proyecto, ahí viene para qué es el dinero, no, ni madres, bueno, Presupuesto, voten Ley de Ingresos, no. Bueno, entonces cómo sí, no, ¿con esos panistas cómo trabajas?".

Incluso, Samuel García afirmó que es tiempo de reconsiderar las negativas de apoyar proyectos estatales porque viene la elección y la gente los va castigar.

"Lo mismo diría del PRI, no dudo que haya buenos priistas que quieran jalar con el Gobierno, pero noto un grupito que le llamo la mesa del PRIAN que les dicen prohibido hablar con Samuel, prohibido aprobar una iniciativa, ya pasaron dos años y medio y no han sacado una sola iniciativa que ha mandado el Poder Ejecutivo", expuso.

"Yo les pido que reconsideren porque la gente está viendo, la gente los va medir, muy cerca, ya 3 meses de si tuvieron que ver con obstaculizar todo, lo veo en las encuestas, esos partidos tradicionales van en picada, partidos tradicionales que tenían simpatías en Nuevo León con 30 ó 40 por ciento, uno ayer vi que traía 4, ya la gente los odia.

"Recapaciten, trabajen por Nuevo León y también aprovechen, esta celebración es de Nuevo León".

El martes pasado, AyD presentó una solicitud al Congreso local donde busca endeudarse por mil 800 millones 400 mil pesos, además de querer refinanciar 5 mil 070 millones 421 mil pesos de pasivos ya existentes.