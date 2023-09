Reclama el PRI a 4T ´mentira´ de deuda

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados acusó que el Gobierno federal mintió a los mexicanos durante cinco años luego que aseguró que no había recurrido a la deuda, cuando la propuesta económica de 2024 demuestra que sí lo ha hecho y que ahora quiere pedir 1.9 billones de pesos.

Los diputados tricolores Carolina Viggiano e Ildefonso Guajardo advirtieron que las finanzas del país están en riesgo y que el fin de sexenio podría generar una crisis por el desequilibrio entre el ingreso y el gasto.

El pasado viernes, el Gobierno federal presentó una propuesta de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos que contiene un déficit fiscal de 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un gasto de 9 billones 66 mil millones de pesos.

"Es de gravedad lo que estamos viviendo, el Gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación está comprometiendo el futuro de los mexicanos a tal grado que cada mexicano que nazca en 2024 le tocará pagar 127 mil pesos de deuda pública; 14 mil pesos más que el año pasado", aseguró Viggiano en conferencia de prensa.

"La deuda, al término del año próximo, está previsto que va a tener un incremento del 60 por ciento de lo que recibió el actual Gobierno. Sí hay deuda pública y hay deuda cuando se gasta más de lo que podemos ingresar, pero sobre todo cuando se gasta mal, con opacidad, con despilfarro, con corrupción y sin planeación".

TRAICIONAN SU LEMA

La también secretaria general del PRI señaló que el presupuesto, no de un Gobierno ni de una persona, que se empeña en cumplir caprichos. Guajardo reclamó que el Gobierno federal ha traicionado su lema de "no mentir, no robar y no traicionar".