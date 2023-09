Scherzer sufre lesión en hombro

Toronto, Canadá

El derecho de los Rangers de Texas Max Scherzer se perderá lo que resta de la temporada regular, y posiblemente no podrá estar en los playoffs en caso de que el equipo avance, debido a un tirón muscular en su hombro, anunció el equipo el miércoles.

El gerente general, Chris Young, informó que una resonancia magnética realizada el miércoles reveló una distensión de bajo grado en el músculo redondo mayor que no requerirá cirugía. Ello ocurrió un día después de que Scherzer abandonó su apertura en Toronto en la sexta entrada.

"En cierto modo casi me sentí aliviado de que no fuera peor. No requiere cirugía", dijo Scherzer. "Hablando con los médicos, espero tener una recuperación completa".

Young comentó que el médico del equipo Keith Meister se siente optimista en que la lesión sanará plenamente con descanso.

Scherzer dijo que necesitaba un par de semanas sin lanzar.