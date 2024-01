´Tumba´ Congreso local la ratificación de Godoy

Ciudad de México

El Congreso de Ciudad de México ha tumbado este lunes la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. La titular de la Fiscalía capitalina deberá dejar el cargo este martes, tras rechazar los legisladores locales una prolongación de su mandato por otros cuatro años. Godoy se va rodeada de polémica. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha intentado negociar y presionado sin éxito a la oposición para que votara a favor. Algunos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incluso acusó "terrorismo y persecución" por parte de la dependencia judicial y el partido gobernante. Los últimos meses han sido truculentos para la fiscal, que ha sido acusada de espionaje y de abuso de poder por parte de la oposición, además de la reciente publicación periodística en que se revela el plagio cometido en el trabajo de titulación en Derecho por parte de la funcionaria.

Morena necesitaba mayoría calificada —dos terceras partes del pleno— para sacar adelante la ratificación. Ante la falta de votos, la formación intentó en diciembre pasado demorar la votación, con el fin de continuar las negociaciones con la oposición. Pero los ánimos se tensaron mucho en las últimas semanas. Algunos diputados opositores denunciaron presiones y amenazas para que cambiaran su voto en sentido positivo. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció este domingo "terrorismo y la persecución" por parte del partido guinda, a quien acusaron por el atentado este fin de semana en la casa de la diputada priista Guadalupe Barrón, quien encontró en su coche un puñado de balazos.

PRESENTES EN LA SESIÓN

Excepto por un diputado, el resto del pleno estuvo presente en la sesión. La ratificación sacó 41 votos a favor —con el apoyo de al menos dos diputadas del PRI—, y 25 en contra. La mirada estaba puesta en los diputados de la oposición, que si se ausentaban podían ayudar a Morena a rebajar los votos necesarios, ya que se aprobaba con dos tercios de los presentes. La sesión mantuvo una tensa calma, con los representantes del partido gobernante defendiendo los supuestos logros de Godoy, como la investigación del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, y el lado opuesto echándole en cara los supuestos fracasos, como la falta de independencia judicial en la investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro. Las acusaciones cruzadas marcaron las dos horas y media que duró el debate.

El ataque a la diputada Barrón marcó gran parte de la discusión. Su compañero de bancada Jonathan Colmenares ha lamentado el hecho y ha pedido a los representantes de Morena que no se conviertan "en lo que juraron destruir". "¿Por qué balearon el coche de mi compañera? Si no pasa [la ratificación], no pasa, pero que no ocurran estas cosas", ha dicho. La morenista Martha Ávila no tardó en responder y acusar a la oposición de armar "montajes precarios e inconsistentes". "Se victimizan pero lo que ustedes representan son una larga y oscura noche de represión en nuestro país", ha señalado. "Es absolutamente inverosímil que se digan perseguidos políticos. No pretendan confundir la persecución política con la procuración de justicia".

La gestión de Godoy en el último tiempo ha estado en el ojo del huracán. En noviembre pasado, el periódico The New York Times dio a conocer que desde su dependencia se había espiado a una decena de figuras opositoras al Gobierno, entre ellos, el candidato opositor a la jefatura de Gobierno capitalina, entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. A esa estocada se le ha sumado otro golpe a la imagen de la fiscal con la publicación en Latinus de una investigación que revela el plagio que cometió la funcionaria en su trabajo de titulación en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2004.

La salida de Godoy ha quedado enturbiada. La fiscal presentará este martes su último informe al frente de la dependencia y se marchará posteriormente. El presidente de Morena, Mario Delgado, lamentó el rechazo a la ratificación y salió en apoyo de la funcionaria. "La derecha en la Ciudad de México le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años", dijo en redes sociales tras conocer el resultado. El Congreso local deberá ahora comenzar un proceso para elegir a un nuevo titular a cargo de la Fiscalía de Ciudad de México.

Solicitan salida de diputadas

- Moreno anunció la tarde de este lunes que solicitó la salida de las dos diputadas priistas, Mónica Fernández y Wesly Chantal Jiménez, que votaron a favor de la ratificación de Godoy

- "Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional se inicie un proceso de expulsión a las dos diputadas locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente", dijo el presidente del tricolor, en referencia a lo ordenado este fin de semana

- "En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México", agregó.