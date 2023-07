Monreal pide que "corcholatas" moderen sus gastos

CIUDAD DE MÉXICO

En su visita a la colonia Centro de Lerma, en el Estado de México, denunció que sus compañeros de coalición se han excedido en la contratación de espectaculares, y señaló que a su llegada a entidad vio cientos de éstos promocionando a los otros aspirantes.

"Yo conmino a mis compañeros, a los tres, sobre todo a los que tienen muchos espectaculares, y a los que están gastando demasiado, moderen, es mejor asambleas así, pequeñas, en donde la gente escucha, se queda hasta el final", comentó.





Monreal solicita a dirigencia de Morena intervención en gastos de corcholatas

Ante este panorama, solicitó a la dirigencia de Morena que intervenga para que evite que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López realicen gastos excesivos en la contratación de este tipo de publicidad onerosa.

"Yo creo que la dirigencia tiene que intervenir. Yo tengo respeto por los tres compañeros y la compañera, pero a todos nos conviene que se actúe con moderación y con equidad", apuntó el legislador morenista.

Añadió que este tipo de prácticas, que fueron prohibidas en la convocatoria que fue aprobada por el Consejo Nacional de Morena, elimina el piso parejo en la contienda para definir al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

"Yo creo que el partido tiene que actuar porque no es equitativa. Creo que tengo uno en Hidalgo que acaba de poner un simpatizante, pero estos me parecen cientos. Ahora que venía al Estado de México me sorprendió mucho que aparecieran decenas o cientos de espectaculares de los compañeros que son aspirantes a este cargo de dirección interna", lamentó Monreal.