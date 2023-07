Protestan galleros contra prohibición

CIUDAD DE MÉXICO.-Con mariachis, gallos, artistas de feria y cuernos de toro, cientos de galleros y rancheros protestan en el Zócalo de la ciudad contra las iniciativas para prohibir las peleas de gallos.

El grueso del grupo es de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate y de la Unión Nacional de Avicultores que acusan que una prohibición así acabaría con miles de empleos y las tradiciones mexicanas.

"Venimos a defender nuestros derechos ya que hemos sido atacados durante muchos años por un grupo que no son del País", dijo el dirigente de la Unión, Efraín Rábago.

"Esta iniciativa va a acabar con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y van a acabar con fuentes de empleo".

Los inconformes que marcharon desde el Monumento a la Independencia se oponen a la iniciativa que ha presentado el diputado local del Partido Verde Jesús Sesma para prohibir las peleas en la Capital del País, aunque protestan también con lo que llaman una amenaza nacional con otras iniciativas parecidas.

Colocaron un templete frente a la Catedral donde cantan mariachis, y quitaron las vallas de acero que cercaban el Zócalo.

Organizaron una breve pelea de gallos en el centro de la plancha, aunque sin espolones de acero, simularon una corrida con toreros profesionales y un mariachi cantó frente a Palacio Nacional mientras los dirigentes buscaban una reunión en el edificio del Gobierno de la Ciudad.

"No venimos a pedir nada, exigimos que se respeten nuestros empleos y nuestros derechos, si hay gente impulsada por tradiciones extranjeras que se oponen a las tradiciones mexicanas y no las entienden es muy su problema pero que no se metan con nosotros", dijo una oradora en el templete.

La matadora de toros Marbella Núñez acusó que quienes se oponen a la lidia y a las peleas de gallos desconocen la profundidad de las tradiciones.

"¿Quiénes son los animalistas? Yo los invito a que vayan a las galleras, que al campo bravo y que vean la grandeza con que viven los animales. Los animalistas están mal de la cabeza, se llama respeto señores y son unos cuantos (los que se oponen)", acusó.