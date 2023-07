Se reúne la profesora agredida con directivos

Brenda, la profesora agredida y amenazada con un arma en un kínder de Cuautitlán Izcalli, se reunió la tarde de este miércoles con directivos de la escuela "Frida Kahlo" para revisar cuál será la asesoría jurídica que le brindarán.

Mientras, frente al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, el abuelo del niño de tres años, cuyos padres agredieron a la profesora Brenda, no quiso emitir ninguna opinión en espera de la eventual salida de su hijo y de su nuera, quienes cumplirán 24 horas en el Ministerio Público.

Por medio de redes sociales se difundió una grabación captada por una cámara de videovigilancia de un plantel educativo en donde dos padres de familia agredieron a golpes y a punta de pistola a una profesora del kínder "Frida Kahlo" en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los hechos, los dos padres de un menor de edad entraron al plantel educativo para resolver un problema que tenían con su hijo; la agresión se suscitó cuando los padres entraron al plantel y la madre del pequeño comenzó a golpear a una maestra.

En la publicación vía Twitter, algunos de los internautas comentaron que la educadora no era la titular del pequeño, pues presuntamente la profesora era del grupo materno cuando el menor aparentemente era de preescolar.

Por medio de una entrevista para Foro TV, la profesora informó que el padre de familia le apuntó con una pistola mientras la amenazaba, además amenazó a la trabajadora de cocina, quien iba a solicitar apoyo.

La agresión ocurrió cuando la profesora abrió la puerta para atender a los padres de familia debido a que la directora le había pedido que se encargara del asunto, en ese momento el padre empujó la puerta y ambos se metieron a la fuerza.

"Los iba a atender en la puerta (de la escuela), el señor agarró y me empujó la puerta, me metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio, el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá".

"El señor se dio cuenta desde que la señora iba a ir a pedir ayuda y se mete a la cocina al área del comedor, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba su esposa, la amenazó con la pistola en la cabeza", comentó para Foro TV.