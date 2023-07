No declinaré por Gálvez, Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid descartó declinar en sus aspiraciones presidenciales a favor de la también aspirante del Frente opositor, Xóchitl Gálvez.

En conferencia de prensa en Durango, aseguró que llegará "hasta el final" del proceso de selección de quien encabezará el Frente Amplio por México.

No obstante, adelantó, si la senadora panista resulta la elegida de la Oposición contará con su apoyo.

-¿Por qué no se bajaría a apoyar el proyecto de Xóchitl Gálvez?, se le preguntó.

"Yo nunca me salgo de una película hasta ver el final, primero ¿por qué me voy a bajar? segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente", dijo.

"Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo, pero si no fuera, pues será al revés. Yo nunca me salgo de una película hasta ver el final y aquí yo soy actor de esta película y me espero hasta el final".

Cuestionado sobre las voces que plantean que los aspirantes del Frente declinen a favor de Gálvez, sostuvo que quienes sugieren eso "se las dan de muy inteligentes", pero les falta experiencia de vida.

"Por una cosa hasta sencilla, ¿Nos la vamos a rifar en la Oposición nada más por una persona y correr el riesgo simplemente hasta se puede enfermar una persona?", cuestionó.