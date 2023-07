Entrenan Messi y Busquets juntos en el Inter Miami

Florida, Estados Unidos.-Lionel Messi y Sergio Busquets van a jugar ante Cruz Azul, pero lo más seguro es que no sea todo el partido.

Los dos ex culés entrenaron de nueva cuenta muy cerca esta mañana en el complejo del Inter Miami, pero a diferencia del martes pasado, esta vez la lluvia acompañó los ejercicios desde el principio.

Ante la atenta vista de Gerardo Martino, técnico argentino que se estrenará al frente del cuadro de la MLS pero quien ya dirigió a Leo y "Busi" en el Barcelona hace 10 años, el Inter le dio la bienvenida al paraguayo de 20 años, Diego Gómez, quien recibió una pamba igualita a la que le dieron a Messi hace un par de días antes de integrarse a la práctica.

El joven, anunciado apenas el miércoles como refuerzo, no podrá jugar ante Cruz Azul pues aún no cuenta con visa de trabajo, pero no dudó en confesar unos minutos antes del entrenamiento que la piel se le puso chinita cuando supo que vendría y sería compañero de Messi.

Previo a la rueda de prensa que dará Gerardo Martino esta tarde, se maneja la versión de que Leo Messi y Sergio Busquets iniciarán el partido en el banquillo de suplentes y ambos tendrían minutos avanzado el encuentro.