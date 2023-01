Proceso para culpar a conductor del Metro va muy rápido: abogado

"Esto sorprende por la situación, primero que nada, por la celeridad y la premura en que se lleva a cabo un proceso. Normalmente un proceso tiene su tiempo y estamos hablando que en muy pocos días ya están solicitando la captura", dijo el abogado Edgar Fabián Hidalgo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

De acuerdo con el defensor, la ley solicita los argumentos para pedir la captura, entre ellos que exista el riesgo de que pueda afectar o alterar datos de prueba; que pueda poner en riesgo a los testigos o a los ofendidos o víctimas, "cosa que no ha pasado ni pasará"; que los domicilios no coincidan o no puedan ser ubicados "y tan fue ubicado afuera de su domicilio", o que hubiera un posible riesgo en el tema de no presentarse.

"Fue algo tan rápido que ni siquiera se ha podido hacer mayor trabajo de defensa porque luego luego le pusieron abogado defensor de oficio y apenas estamos en el proceso de apersonarnos como defensores particulares", declaró el abogado.

En la entrevista radiofónica, Fabian Hidalgo señaló que, en 50 años que lleva el Sistema de Transporte Colectivo (STC) activo, jamás se había tenido que recurrir a una defensa de un trabajador de manera directa porque se le asesoraba sobre todo en temas de carácter laboral pues internamente se llevan procedimientos administrativos sancionadores más no de carácter penal.

"El sindicato no tiene presupuesto para defensa de trabajadores", agregó.

Investigación apresurada, sin intención de precisar y verificar, dice

Respecto a las indagatorias de la Fiscalía capitalina el abogado dijo que, desde su perspectiva, esta no lo está haciendo en un panorama muy amplio.

"Tenemos la firme convicción que para hacer toda la investigación tan apresurada va encaminada con una sola forma de llevar a cabo la resolución. Situación que sería muy diferente que analizaran mucho más amplio el tema técnico porque no han tenido la intención de precisar y verificar las situaciones particulares de los trenes", sentenció.

También quiso recalcar que así cómo lo ha señalado la FGJ-CDMX, la Línea del metro presentaba problemas de señalización desde un día antes del accidente y aún así permitieron que se diera servicio, sin haber solucionado el problema, por lo que cuestionó "¿quién permitió esto?".

Agregó que el tema de que el conductor cambió de modo de pilotaje se debió a las condiciones en las que se encontraba dicha Línea pero que existía un alto riesgo de que el accidente sucediera.

"Hay un modo de conducción de seguridad que se denomina CNR el cual se le había pedido que lo tuviera y hace el cambio a pilotaje automático que propiamente es el modo de conducción más seguro, pero por las condiciones en las que se encontraba la línea en ese momento no se podía tener ese pilotaje automático y al hacer ese paso de uno a otro es que le están involucrando", explicó.

Familia de la joven muerta prepara acciones legales