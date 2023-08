Presume AMLO inversión de 40 mil mdp en Tren Interoceánico

Chiapas, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la inversión para rehabilitar el Tren Interoceánico, de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, será de 40 mil millones de pesos.

"Vamos avanzando y es el compromiso que se termine; hace un momento estaban compañeros de ustedes (preguntando) de cuánto era la inversión para Tapachula, y les dije que 10 mil millones", dijo.

"Pero ahora me están comentando, el Almirante (José Rafael) Ojeda, Secretario de Marina, que la rehabilitación completa desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo está estimada en 40 millones de pesos".

En Tapachula, Chiapas, al ser entrevistado por medios locales, el Mandatario indicó que esta inversión gubernamental incluye las vías, durmientes, trenes, equipos y estaciones.

"Entonces, sí estamos apoyando a Tapachula, a toda esta región y vamos a seguir haciéndolo", manifestó durante el arranque de una gira de tres días por esa región.

Cuestionado sobre cuándo se entregarán las obras de rehabilitación del Interoceánico, López Obrador dijo que antes de que termine su Administración, sin fijar fecha.

"Por eso me estoy apurado, ya me queda muy poco. Antes de que yo me vaya debo dejar operando el tren, (que será) de carga y de pasajeros", abundó.

En otro tema, López Obrador también se comprometió a revisar la situación de la desaparición de mujeres en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"Siempre estamos ayudando y vamos a ver cómo está la situación que estás planteando, y voy a ver al Gobernador (para tratar el tema), siempre buscamos justicia", comentó.

A bordo de una camioneta tipo Van, López Hernández también se dio tiempo para tomarse fotografías con simpatizantes y hasta firmar un muñeco "amlito".