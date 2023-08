Tengo muchas posibilidades: Xóchitl Gálvez

Gálvez Ruíz, puntualizó que sigue al frente de las encuestas, lo que hace que tenga muchas posibilidades de encabezar el Frente Amplio por México, por lo que dejó la puerta abierta a todo panista para que se sume al proyecto en caso de resultar favorecida.

Al hablar del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la entrevistada puntualizó que es un activo importante que incluso participó para encabezar el Frente Amplio por México, pero pese a que logró las firmas para participar en la segunda fase, decidió declinar, "se ha sumado y nos ha felicitado el día de ayer, ha sido un hombre que reconoció que no cumplió con todos los requisitos. No sé dónde estuvo la falla de él, porque las firmas sí las obtuvo, no sé algún estado le faltó, no sé, porque eran varias reglas.

Precisó que Morena intentó meterse en este proceso interno, en el que aseguró que incluso hubo intentos de hackeo, además de dar de alta credenciales falsas para intentar desacreditar el proceso, en fin, pareciera que no sólo está preocupado por su proceso, está preocupado por nuestro proceso".

Además, reconoció a Cabeza de Vaca por su participación y valentía con la que, al ver que no había estaba entre los 5 finalistas y di marcha atrás.