AMLO: ´Sí, puedo decir misión cumplida´

CIUDAD DE MÉXICO.- Al concluir su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que sí puede decir misión cumplida.

Tras develar su retrato, en Palacio Nacional, el Mandatario federal admitió que, a pesar de los avances logrados durante su Administración, aún hace falta más.

Consideró que el momento más difícil de su Gobierno fue la pandemia por Covid-19 y admitió que aún quedan muchos temas pendientes que heredará a su sucesora, la también morenista Claudia Sheinbaum.

¿Ya puede decir misión cumplida, Presidente?, se le preguntó.

"Sí, en lo público, sí puedo decir, misión cumplida", respondió.

¿Cumplió con todo lo que se propuso?

"Sí, en la medida de nuestras posibilidades, en circunstancias difíciles, pero siempre con mucho optimismo, lo difícil lo hacíamos y lo imposible, lo intentábamos".

¿Qué fue lo más duro?

"Lo más duro, más duro, más duro, la pandemia".

¿Algo pendiente que usted no pudo hacer?

"Sí como no, hay mucho atraso todavía. Es que fue mucho tiempo el predominio de una política de corrupción, de injusticias, de privilegios, fueron muchos años, décadas. Entonces en seis años no es posible terminar de limpiar el Gobierno, terminar con la corrupción, hay que continuar, ya se sentaron las bases, se avanzó, pero hace falta más", respondió.

El Mandatario federal habló de su retiro, de cómo será su vida cotidiana y de la necesidad de que la escritura se convierta en algo apasionante para compensar el cambio.

"Cambiar es un estilo de vida distinto, es puro pensamiento, pura reflexión, análisis, estudio y eso me tiene que animar mucho para compensar lo que ha sido mi actividad política, muy intensa; entonces, espero apasionarme escribiendo.

"Lo voy a lograr para que no sienta yo tanto el parar el activismo político. Siempre he dicho que la política es pensamiento y es acción. Y decía yo que la acción era convicción que, en tiempos de transformación, lo más importante es la acción y decía yo: ¿Para qué pensamiento? ¿Qué tenemos que pensar si ya todo está claro? Hay que ayudar a la gente, hay que acabar con la corrupción".

Según el tabasqueño, su decisión de desaparecer de la vida pública llegará al extremo de ni siquiera realizar una presentación del libro que empezará a escribir.

¿Va a lanzar a la venta su libro sin presentación?

"Voy a procurar no salir".

¿Por qué ese retiro tan completo?

"Es que ya cumplí, ya terminé esta etapa, me voy a dedicar a escribir. Y, además, lo que he dicho siempre es auténtico, estoy contento por lo que se logró y estoy contento por Claudia, el pueblo fue genial al elegirla y eso me da mucha tranquilidad. A partir de las 12 de la noche de hoy, ya".

¿Y si presenta el libro, podría salir en 3 o 4 años?

"Voy a procurar que no, tengo que venir a ver a Beatriz, a Jesús, pero voy a procurar que no me vean".

López Obrador también se refirió a la cercanía que ha construido en estas últimas semanas con la futura Presidenta.

¿Qué sensación le queda de los días que ha convivió con ella?

"Creo que nos hemos identificado más en estos días, en estos tiempos", agregó.





Firma las reformas de GN e indígena - El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó reformas a la Guardia Nacional, así como de los pueblos indígenas y afromexicanos en su última mañanera del sexenio. - "Yo quiero, para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de dos reformas constitucionales, de las 20 que envié al Congreso, una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una institución para garantizar la seguridad pública, y esta institución ya tiene 135 mil elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles, y es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina, y manejo honesto", dijo. - "Y la otra es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas, se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro País, y esta es una reforma aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, 26 legislaturas locales", añadió.

La toma de posesión (Horarios del centro de México) 9:00 horas Inicio de la sesión de Congreso General en la que la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el H. Congreso de la Unión. Intervención de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos. 10:50 - 10:51 Llegada de la Presidenta a la Cámara de Diputados por Av. Congreso de la Unión. 10:51 - 10:52 Recepción en las escalinatas por parte de una Comisión de legisladores. 10:52 - 10:54 La Presidenta y la Comisión se dirigen hacia la recepción del Honorable Congreso de la Unión donde solo la Presidenta saluda a nuestro Lábaro Patrio (saludo civil). 10:54 - 11:00 La Presidenta y la Comisión se dirigen al interior del recinto para tomar su lugar en la Mesa Directiva. 11:00 - 11:01 Palabras de la Presidenta del Congreso General para solicitarle a la Presidenta tomar protesta ante el Congreso de la Unión. 11:01 - 11:02 La Presidenta Electa toma protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 11:02 - 11:03 El Presidente saliente, Lic. Andrés Manuel Lopez Obrador, hace entrega de la Banda Presidencial a la Presidenta del Congreso General, quien a su vez la entrega a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 11:03 - 12:20 La Presidenta del Congreso cede la palabra a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien en la tribuna dirige su primer mensaje a la Nación. 12:22 - 12:23 La Presidenta del Congreso General solicita a la comisión designada, acompañar al Presidente saliente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, a retirarse del recinto cuando así lo considere. 12:24 - 12:28 La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la comisión se dirigen hacia la recepción del Honorable Congreso de la Unión donde se saluda a nuestro Lábaro Patrio (saludo militar). 12:28 - 12:30 La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se retira del recinto y asciende a su vehículo con dirección a Palacio Nacional. 12:30 - 12:50 Traslado de Cámara de Diputados a Palacio Nacional. 12:50 - 12:51 Llegada a Palacio Nacional, ingresando por la puerta de honor. 12:51 - 12:52 Al entrar la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos saluda a nuestro Lábaro Patrio (saludo militar) y personal militar le presenta armas. (13:00 -17:00 Programa artístico en el Zócalo). 13:40 - 14:55 Salutación individual a Jefes de Estado en despacho presidencial. 14:55 - 14:57 Traslado al Patio de Honor. 14:57 - 15:03 Toma de Protesta del Gabinete Legal y toma de fotografía oficial. Almuerzo con Invitados Internacionales en Salón Tesorería. 17:00 La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sale del Palacio Nacional por la Puerta de Honor al Zócalo de la Ciudad de México. 17:50 - 17:52 Presidenta saluda a la bandera en la puerta de honor. 17:52 - 17:55 Recepción y traslado de la Presidenta Constitucional al templete principal por una Comitiva de cinco Mujeres Autoridades Indígenas y Afromexicanas. 17:55 - 18:20 Ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano en donde se hace entrega del bastón de mando a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 18:20 Discurso de la Primera Presidenta de México Al terminar Himno Nacional (Orquesta Secretaría de la Defensa Nacional). Despedida de la Presidenta e ingreso a Palacio Nacional 19:32 - 19:35 Traslado de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a Palacio Nacional.