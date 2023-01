Exige PRD a Esquivel renuncie por vergüenza

Señaló que la ministra cometió un "acto ilícito" al copiar partes sustanciales de la tesis de un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM.

"La Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condena este acto ilícito y manifiesta su preocupación e indignación por la permanencia de Esquivel Mossa en su cargo de ministra de la SCJN.

"El plagio es un delito tipificado en nuestro Código Penal Federal y es motivo suficiente para inhabilitar de su cargo público a Esquivel Mossa", advirtió el partido.

Expuso que la Constitución, en su artículo 95 fracción IV, señala que para ser electo ministro o ministra de la SCJN se necesita 'Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena'.

Además, la fracción II del mismo artículo señala que para ser electo ministro o ministra de la SCJN, es necesario contar con 'título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello'.

Pese a esto, señaló el PRD, la rectoría de la UNAM se ha pronunciado sin facultades para retirar, cancelar o revocar el título académico que en 1987 otorgó a Esquivel Mossa, pero ha turnado el asunto a la Dirección General de Profesiones de la SEP para proceder al respecto.

Además de ello, la ministra ha recurrido a prácticas todavía más deleznables, como la falsificación de pruebas y falsedad de testimonios, cuando intentó desmentir las acusaciones de plagio y mantenerse en el cargo, cuando buscaba presidir la Suprema Corte a principios de mes, acusó el PRD.

"Desde el PRD también condenamos el uso faccioso de las instituciones del Estado para proteger a la ministra plagiadora y encubrir su delito", manifestó el partido.

Reprobó que se haya culpado a inocentes, como lo hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, "de Claudia Sheinbaum", al actuar contra Edgar Ulises Baez, el alumno víctima de plagio.

El PRD también criticó la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el escritor e investigador Guillermo Sheridan, por denunciar el plagio y se 'atrevió' a acusar públicamente a la ministra, o por las declaraciones contra la UNAM por haber determinado la existencia del plagio.

"¿Dónde quedó el no mentir, no robar y no traicionar de la llamada 4T?", cuestionó el Partido de la Revolución Democrática.