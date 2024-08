No queremos muros con EU, ni maltratos a paisanos.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni en su gobierno y ni en el de su sucesora, Claudia Sheinbaum, quieren muros en la frontera con Estados Unidos ni maltrato a los migrantes ni injerencia en la política de México.

"Un aplauso para los migrantes, por eso los vamos a defender siempre. Les guste o no les guste. No queremos muros ni queremos militarización de la frontera y no queremos maltrato a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano. No es colonia , ni ningún país extranjero", sostuvo.

López Obrador motivó su defensa a los migrantes mexicanos que en Estados Unidos por los 65 mil millones de dólares que envían cada año en remesas, la principal fuente de ingresos de México, por encima de las exportaciones petroleras, pero lo hizo en la misma semana en que Estados Unidos, a través del Embajador Ken Salazar, reprobó la reforma judicial que él propone y en que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris prometió endurecer las restricciones para el asilo de migrantes.

"Los ayuda mucho, y aquí lo tengo que decir en Guaymas, lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares. Porque ya las remesas, lo que envían los migrantes a sus familiares, ya es la principal fuente de ingresos del país. Son 65 mil millones de dólares y todo eso va abajo y es lo que reactiva la economía", dijo López Obrador en la plaza "Tres Presidentes, la principal de este municipio dedicada a Victoriano Huerta, Plutarco, Elías Calles y Abelardo Rodríguez, que nacieron aquí.

López Obrador inauguró siete obras en este puerto, acompañado por Claudia Sheinbaum y el gobernador, Alfonso Durazo. Ante unas 600 personas, Sheinbaum promovió la polémica reforma al Poder Judicial de López Obrador para que los jueces sean elegidos por el voto popular, a partir de propuestas del Presidente y el partido que tenga mayoría en el congreso.

"¿Qué quiere decir el plan C? Varias reformas a la constitución que tienen que ver con fortalecer los programas de bienestar y una muy especial que yo voy a hacer aquí la pregunta de nuevo porque la hacía cuando estaba en campaña y miren que ganamos requete bien aquí en Sonora y en todo el país".

"Yo pregunto ¿Qué es mejor que a los ministros de la suprema corte los elija el senado de la república o el pueblo de México? A ver, levante la mano a quien diga que el pueblo de México. Eso es democracia, democracia para elegir a la presidenta, democracia para los legisladores y democracia para el poder judicial, para que sea un poder judicial que esté al servicio del pueblo", dijo.