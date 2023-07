FGR investiga a funcionarios de SHCP por modificar licitaciones

CIUDAD DE MÉXICO

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la FGR inició carpetas de investigación contra funcionarios de la Dirección de Tecnologías de Información, encabezada por Luis Enrique "N" y de la Unidad de Gobierno Digital de la SHCP, quienes presuntamente modificaron una licitación para proveer de equipo de cómputo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, encabezada por Almendra Lorena Ortiz Genis, quien fuera integrante de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, adjudicó en mayo pasado un contrato por 681 millones de pesos, identificado con el proceso IA-51-GYN-051GYN005-N-45-2023, a favor de la empresa Mainbit para arrendamiento de equipos de cómputo al ISSSTE.

El procedimiento fue coordinado por la subdirección de Recursos Materiales a cargo de Juan Carlos Suárez Guzmán; sin embargo, señala la investigación de la FGR, basada en las minutas de las reuniones de evaluación, funcionarios de la Dirección de Tecnologías de Información y de la Unidad de Gobierno Digital incidieron para ampliar de último minuto los criterios de evaluación lo que generó la descalificación inmediata de las empresas participantes que cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Marco, dejando el camino libre a la compañía ganadora.

La indagatoria detalla que, en reunión de trabajo del 16 de mayo, funcionarios de Hacienda propusieron a los del ISSSTE realizar una consulta a la Unidad de Compras de la SHCP para "validar que las marcas y modelos ofertados en las propuestas técnicas presentadas por los licitantes correspondan con los acreditados en el Contrato Marco".

No obstante, ese mismo día, de acuerdo con testimonios de los participantes y de los propios funcionarios del ISSSTE, recabados por la FGR, los empleados de Hacienda se percatan que Mainbit no cumplía con las especificaciones técnicas para los equipos que se solicitaron por lo que al siguiente día, de acuerdo con la minuta de la sesión de trabajo del 17 de mayo, propusieron ampliar los criterios de evaluación y establecer que "durante la evaluación de las propuestas técnicas, si en la evaluación de las propuestas técnicas los licitantes presentaban características iguales o superiores a las contenidas en el anexo técnico... no sería motivo de desechamiento, siempre y cuando se verificará dicho supuesto", lo que implicó que Mainbit pudiera seguir participando.

Por lo que, la FGR tiene en la mira a los funcionarios de la SHCP que intervinieron en dicho proceso licitatorio, entre ellos el director de Tecnologías de Información, Luis Enrique Martínez Hernández, quien también administra el contrato que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó con Mainbit hace 4 años para proveer equipo de cómputo.

Por este caso también existen denuncias ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) con el folio 5255 4579 8299 8400.