Activan protocolos por captura de hermano de 'El Mencho`

Guadalajara. Jalisco

¿Qué implican estos protocolos? Primero, se instala la Comisión del Consejo Metropolitano de Seguridad, con la intención de monitorear y comunicarse los diversos hechos de seguridad, y acordar acciones conjuntas, señaló Sánchez Beruben.

"Lo que tenemos es un protocolo que se estableció en conjunto con Guardia Nacional, con Ejército mexicano, con la presidenta y los presidentes metropolitanos, donde establecemos distintos niveles.

"En este caso estamos en la sesión permanente del Consejo Metropolitano de Seguridad, hacemos cortes con cierta periodicidad, con la presidenta y los presidentes, y más que nada estamos en un monitoreo preventivo", dijo el funcionario estatal cuando se le preguntó si Jalisco estaba en alerta.

De esta manera dieron seguimiento a tres reportes de vehículos incendiados, dos de ellos, registrados en El Salto y Amacueca, fueron por fallas mecánicas, por lo que se descartó que se tratara de una reacción de los criminales tras la captura realizada en Tlajomulco.

El otro reporte fue en Encarnación de Díaz, de forma preliminar se informó de personas armadas ingresaron a un corralón y prendieron fuego a varios vehículos, en hechos que aún están bajo investigación.

"Parece que no había ningún testigo ahí (en el corralón) que quisiera declarar, vamos a confirmar si fue provocado o no pero en primera instancia parece que no tiene relación con esta detención", señaló.

Finalmente, pidió a la población hacer caso solo a información oficial y aseguró que las corporaciones están al pendiente para resguardar la seguridad en la Ciudad y el interior del Estado.

"Hemos estado al pendiente de la situación, el personal operativo tiene instrucciones y tareas específicas y precisas para reaccionar ante cualquier eventualidad, muestra de ello no ha habido ninguna, al momento no hemos tenido ningún sobresalto.