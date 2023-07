Piden justicia por Aline; acusan a prometido por feminicidio

Puebla, México.-Mujeres marcharon este martes 11 de julio para exigir justicia por Aline Reynoso, una joven médica de 27 años que fue presuntamente asesinada por su prometido el pasado 9 de julio al interior de un domicilio de Puebla, capital.

Con consignas como "Aline salvaba vidas y nadie salvó la suya", un grupo de 20 personas, integrado por familiares y amigas de Aline, se manifestaron en la Fiscalía General de Puebla para exigir justicia por ella.

El señalado por su muerte es Antonio M. un cirujano que radicaba en Xalapa, Veracruz, y que el año pasado le propuso matrimonio.

El crimen se cometió el pasado 9 de julio en la Colonia Maravillas, ubicada al noreste de la capital poblana, al interior de la casa de los padres de Aline, donde el cuerpo de la egresada de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue localizado.

Presuntamente, Aline se enteró de que su prometido estaría involucrado a un feminicidio cometido en Veracruz en el año 2015, por lo que le dijo que se separarían y notificó a familia, de acuerdo con una publicación hecha por un amigo de la joven.

"Este tipo, durante una discusión en la que Aline amenaza con dejarlo, le "confiesa" que la última vez que una novia lo dejó, él la asesinó. Durante la llamada telefónica que me realizó, Aline se encontraba llena de dudas, recién se enteraba de esto, y justo cuando planeaba mudarse a Xalapa con Antonio para vivir y trabajar juntos.

"No me queda más que aceptar mi parte y llevarme hasta la tumba el remordimiento por no haber hecho nada, pero hoy, porque Aline se lo merece, quiero que sus palabras resuenen alto y fuerte, y cito: "DIEGO, SI ALGO ME PASA, FUE TOÑO". No vamos a descansar hasta que se haga justicia, Aline", escribió el usuario.

Los primeros reportes indicaron que la escena se manipuló para hacer pasar el asesinato como suicidio, pues se colocó al lado del cadáver una jeringa. La noche anterior, vecinos escucharon que la pareja discutía luego de que ambos acudieran a una boda en la capital de Puebla.

Testigos lograron retener a Antonio, quien fue puesto a disposición de las autoridades, sin embargo, se desconoce si este sigue aprehendido o si ya fue dejado en libertad por el hermetismo que guarda la Fiscalía poblana con los familiares, acusaron este martes feministas en protesta.

Tanto Antonio como Aline vivían juntos en la ciudad de Xalapa, donde operaban el laboratorio de análisis clínicos "Parabellum", cuyas cuentas en redes fueron eliminadas.

Amigos de Aline dedicaron palabras de despedida a la joven y exigieron justicia por su feminicidio en redes,