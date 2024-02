Pide PAN a jóvenes 'ejército' para enfrentar al 'dictador'

CIUDAD DE MÉXICO .-El dirigente del PAN, Marko Cortés, encargó a los militantes jóvenes del partido a que vigilen las casillas y se conviertan en el "ejército digital" de la campaña presidencial que está por iniciar, para ayudar a Xóchitl Gálvez a enfrentar "al dictador".

Durante un encuentro anual de los integrantes de Acción Juvenil, Cortés Mendoza encargó tres tareas en la campaña a los jóvenes panistas.

Pidió que a través de las redes de Instagram, Facebook, Twitter (ahora X) y Tik Tok se forme el "ejército digital" de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial, y del PAN.

"Jóvenes, hoy la batalla se va a dar en las redes sociales y yo quiero pedirles que ustedes se conviertan en esos líderes digitales, que nos ayuden a difundir la propuesta de sus actividades y a defenderla también ante los ataques de un dictador.

"Quiero pedirles que nos ayuden a compartir la visión de nuestra candidata, que nos ayuden a compartir la visión del partido, de nuestros nueve candidatos a gobernador y jefe de Gobierno, que nos ayuden a compartir la visión de nuestros candidatos a senadores, diputados, alcaldes", pidió.

Explicó a los jóvenes de PAN que López Obrador se mostró "de cuerpo entero", cuando aseguró el viernes que él está por encima de la ley, por lo que único que le preocupa es ganar la próxima elección.

"Lo que él dijo es literal que él estaba encima de la ley y no le preocupó exponer a periodistas. No le preocupa exhibir ni arriesgar absolutamente a nadie. No le preocupó que México fue el País que tuvo en el Covid más doctores y enfermeras fallecidos por falta de equipo.

"No le preocupa que México hoy esté ensangrentado, literalmente ensangrentado. Y por cierto, que sean ustedes los jóvenes, la carne de cañón de los grupos delictivos, no le preocupa", expuso en su mensaje a los asistentes de un encuentro de Acción Juvenil.

También pidió que se forme un ejército territorial para cuidar todas las casillas.

"Xóchitl podrá ser buena delantera, podrá estar metiendo goles, pero los goles se evitan en la portería y esta es la casilla.

"Debemos cuidar todas las casillas, debemos contar todos los votos y lo primero que quiero pedirles jóvenes es ayúdenos a conseguir a más jóvenes que se comprometan con México, a cuidar los votos de todas y todos los ciudadanos, a hacer el ejército electoral más joven, más fuerte, que defienda el voto de las y los mexicanos", señaló en su mensaje en la sede del partido en la Ciudad de México.

Agregó que otra tarea es crear un "ejército territorial" para hacer campaña, especialmente en las universidades.

"Hay que convencer y ustedes particularmente convencer a los jóvenes de participar, de sí ir a votar y a votar de forma correcta, requerimos un gran ejército territorial, un gran ejército juvenil azul que vaya y recorra todo el País, que lleve alegría, que lleve esperanza de que la elección apenas está por comenzar", sostuvo.

Agregó que en Morena se quiere hacer creer que la elección ya se definió, pero garantizó a los asistentes que la elección se va a emparejar.

"Esta elección se va a apretar y esta elección la vamos a ganar con Xóchitl Gálvez, pero los necesitamos echados para adelante", aseguró.