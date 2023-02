"¿Cuál es la explicación que le vas a dar a México?": AMLO a FCH

CUESTIONA

"¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México?, sobre el por qué nombraste a García Luna, y si sabías o no sabías, y sobre eso es que queremos información. Esa es la explicación que estamos esperando", dijo durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional.

Lo acusó de querer desviar la atención de las acusaciones que se le han hecho, por la cercanía que tuvo durante su mandato con García Luna, al ser el encargado de la Seguridad Pública; y lo comparó con el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

"Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos, dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, eso es lo que ha sostenido siempre, y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico, es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz, después del 68, yo soy responsable, porque lo que planteó ayer fue eso", aseveró.

LAMENTA

Aseguró que es lamentable que Felipe Calderón "tenga el cinismo de defender eso, y llamarle a eso valentía"; y detalló tres hipótesis sobre su posible participación en la comisión de delitos.

"En su momento, definí tres hipótesis: una que todo era una invención, y que García Luna era inocente, y que Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse, ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que en efecto, es responsable, culpable, pero que Calderón no sabía; y tres, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón", explicó.